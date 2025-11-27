연말 수놓을 34色의 울림… ‘바이올린 샛별’ 누가 될까

LG와 함께하는 제20회 서울국제음악콩쿠르
‘바이올린 부문’ 13개국 34명 30일부터 경연
이예송-임현재-막심 체코프… 유명 콩쿠르 입상자 대거 도전
국내외 저명 음악가 10명 심사… 우승 상금 5만달러-협연 특전도
올 연말 ‘K클래식의 수도’ 서울이 세계에서 모인 젊고 유망한 바이올린 연주자들의 무대로 뜨거워진다.
올해로 20회째를 맞는 ‘LG와 함께하는 서울국제음악콩쿠르’가 30일부터 12월 10일까지 서울교육대 종합문화관과 서울 예술의전당 콘서트홀에서 바이올린 부문으로 개최된다. 1996년 시작된 콩쿠르는 국제 문화 교류와 유망 신인 발굴 및 육성을 목표로 해마다 피아노와 바이올린, 성악 세 부문이 번갈아 개최된다. 지난해엔 피아노 부문으로 열렸다.
서울국제음악콩쿠르는 첫 회 피아니스트 아비람 라이케르트(서울대 교수)를 우승자로 배출한 것을 비롯해 바이올린 부문으로 열린 다음 회에서 백주영(서울대 교수)과 리비우 프루나루(전 로얄콘세르트허바우 오케스트라 악장)를 공동 우승자로 선정하는 등 국내외에서 활동하는 수많은 명인을 배출했다. 바이올리니스트 클라라 주미 강과 김동현, 피아니스트 한지호 신창용 김준형, 바리톤 김기훈 공병우, 테너 슈테판 포프 등 역대 우승자를 비롯한 수많은 입상자가 국내외 무대에서 활약하고 있다.
올해 콩쿠르엔 20개국 103명이 도전장을 내밀었으며, 예비심사를 통과한 13개국 34명(국내 15명, 해외 19명)이 1차 예선 무대에 오른다. 대부분 카를 닐센, 브람스, 센다이 국제콩쿠르 등 주요 국제콩쿠르 상위 입상자들로 세계 최고 수준의 치열한 경연이 펼쳐질 것으로 보인다.
한국인으로는 2022 시벨리우스 콩쿠르에서 최연소 입상한 이예송, 2018 메뉴인 콩쿠르 3위 임현재, 2024 윤이상 콩쿠르 3위와 2022 크라이슬러 및 2020 바흐 콩쿠르 입상 경력을 가진 심동영이 눈에 띈다. 외국인 참가자로는 2018 크라이슬러 콩쿠르 2위를 수상한 캐나다 엘리스 해교 이, 2019 쇤탈 콩쿠르 특별상을 받은 오스트리아의 막심 체코프가 도전한다.
심사위원으로는 이미경 독일 뮌헨 국립음대 학장 및 교수, 백주영 서울대 음대 교수, 마틴 비버 미국 콜번 음대 교수, 로널드 코프스 줄리아드 음악원 교수, 허웨이 중국 톈진 줄리아드 음악원 최고경영자(CEO) 겸 예술감독, 호리 마사후미 도호가쿠엔 음대 특별임용교수, 강동석 서울스프링실내악축제 및 프랑스 뮤직알프페스티벌 예술감독, 딘 올딩 전 골드너 현악 사중주단 제1바이올린, 마르코 리치 독일 만하임 국립음대 교수, 울프 발린 독일 한스 아이슬러 국립음대 교수 등 세계에서 활동해온 국내외 저명 바이올리니스트 10명이 참여한다.
입상자에게는 1위 5만 달러(약 7300만 원) 등의 상금과 함께 국내외 정상급 오케스트라 협연, 리사이틀 초청 등 다양한 연주 기회가 제공된다. 특히 내년 체코 프라하 스메타나홀에서 열리는 노스 체코 필하모닉 오케스트라 정기연주회에 협연자로 초청되는 특전이 주어진다. 2위 이상 한국인 입상자에게는 병역특례 혜택이 부여된다.
▽대회 일정 △1차 예선: 11월 30일∼12월 2일 △2차 예선: 12월 4∼5일 △준결선: 12월 7∼8일(서울교육대 종합문화관) △결선: 12월 10일(협연 한경아르떼필하모닉, 지휘 장윤성·서울 예술의전당 콘서트홀·10일 결선 뒤 시상식). 02-361-1412
댓글 0