제주 4·3때 딸과 한라산 피신 ‘생존 여정’… “지금 아닌 당시 인물 감정 표현 집중했죠”

영화 ‘한란’서 엄마 역할 맡은 김향기
2006년 데뷔한 스물다섯 ‘고참 배우’
블록버스터外 소규모 영화도 출연
“시나리오 보며 끌리는 대로 움직여”
“선생님!”
18일 서울 종로구의 한 카페에서 만난 스물다섯 살 배우 김향기(25)를 이렇게 불러봤다. 2006년 영화 ‘마음이…’로 데뷔했으니, 연차로는 어느덧 20년 차에 이른 ‘고참 배우’니까.
장난 반 진심 반 부른 호칭에 그는 쑥스러운 듯 웃음을 터뜨렸다. 강아지 마음이와 함께 뛰놀던 꼬마 ‘소이’로 깊은 인상을 남겼던 그가 이번에 보여줄 영화는 굳세고 당찬 ‘엄마’다.
이달 26일 개봉하는 영화 ‘한란’에서 그는 딸 해생(김민채)과 생이별하게 되는 엄마 아진 역을 맡았다. 이 영화는 1948년 제주에서 토벌대를 피해 한라산으로 피신한 모녀의 생존 여정을 담은 작품이다. 김 배우는 “지금 시점에서 제주4·3을 ‘사건’으로 바라보기보단, 그 시대를 살아가는 인물로서 ‘감정’을 표현해 내는 데 집중했다”고 했다.
이번 작품이 특별한 이유가 하나 더 있다. 딸을 연기한 김민채 양(7)이 데뷔 당시 그의 나이와 비슷하기 때문이다. 김 배우는 “‘마음이…’ 때가 많이 생각났다”며 “민채가 지칠 때마다 어머니께 의지하는 걸 보면서 ‘그때 우리 엄마도 힘들었겠다’ 싶었다”고 말했다.
“‘마음이…’ 촬영 때가 여섯 살이었어요. 그때 촬영 현장에서 엄마랑 열매를 따서 스태프분들과 나눠 먹었던 게 굉장히 좋은 기억으로 남아 있어요. 그래서 이번 ‘한란’ 촬영 때도 민채랑 도토리를 줍고 풀도 관찰하면서 많이 친해졌죠.”
김 배우는 나이에 맞지 않게 연기한 작품의 스펙트럼이 넓은 배우이기도 하다. 천만 영화 ‘신과 함께’ 시리즈(2017∼2018년)나 한국형 블록버스터 ‘한산: 용의 출현’(2022년)에도 참여했지만 ‘영주’(2018년)나 ‘아이’(2021년) 등 독립영화에 가까운 소규모 영화에도 자주 출연해 왔다. 그는 “일부러 그렇게 계획을 짠 건 아니다”며 “시나리오를 보면서 마음이 끌리는 대로 움직인다”고 했다.
실은 김 배우도 20대 초반에 배우로서 고민이 많았다고 한다. 성인 배우로서 갈망하는 새로운 이미지와 대중이 사랑하는 자신의 이미지에 상당한 간극이 있다고 느꼈다. “당시에는 제안받는 역할을 맡았을 때 온전히 즐기지 못했던 것 같다”고도 했다. 하지만 재작년 즈음부터 생각이 바뀌었단다.
“그 시기마다 제게 들어오는 작품엔 마땅한 이유가 있는 것 같아요. 또 따지고 보면 강렬한 장르가 아니라서 도드라지지 않았을 뿐, 다양한 역할을 해오기도 했고요. 제 나이에 맞는 역할을 연기하면서 저의 최대치를 보여드리면 자연스럽게 다른 장르도 맡겨주시지 않을까요?”
