“강해 보이는 불끄는 영웅들… 절반이 ‘마음의 그을음’ 시달려”

  동아일보
가톨릭 ‘소방관 사목’ 강혁준 신부
“정신적 힘듦, 그냥 참고 있는 것뿐
순직보다 극단적 선택이 더 많아
근무중 우울증 치료 등 지원 절실”

강혁준 신부는 외부 단체나 사람들이 소방관을 위로하고 돕겠다며 찾아오는 것에 신중했으면 한다고 했다. 신원건 기자 laputa@donga.com
“소방관들은 워낙 건강해 보이니까, 정신적 힘듦을 이겨내는 노하우가 있다고 생각했어요. 그런데…, 그냥 참고 있는 것뿐이더라고요.”

3일 서울 중구 명동대성당에서 만난 천주교 서울대교구 직장사목팀의 강혁준 아우구스티노 신부(소방공무원 사목 담당)는 외상후스트레스장애(PTSD)나 우울증 등 정신적 고통을 겪는 소방관들에 대한 관심과 지원이 절실하다고 강조했다.

서울대교구는 2018년 8월 전 교구 중 처음으로 소방공무원 담당 사목을 신설했다. 강 신부는 지금까지 7년째 전문 상담·치유사 및 자원봉사자들과 함께 개별 및 집단 상담, 예술 치료 등을 통해 소방관들의 마음 건강을 돕고 있다.

강 신부는 “흔히 소방관이 위험한 재난 현장에서 많이 숨진다고 생각하지만, 실제로는 순직보다 극단적 선택이 더 많다”고 했다. 최근 소방청이 국회 국정감사에 제출한 자료를 보더라도, 2015∼2024년 위험 직무 순직 공무원은 35명인 반면 극단적 선택은 134명에 이른다. 지난여름엔 2022년 이태원 참사 현장에 출동했던 소방관 2명이 잇달아 숨진 채 발견됐다. 두 사람 모두 여러 차례 심리 상담 및 치료를 받은 것으로 알려져 안타까움이 컸다.

소방관들의 심리적 건강도 적신호를 보내고 있다. 지난해 소방청의 전체 소방공무원 마음 건강 상태 설문조사에 따르면 6만여 명 중 4375명(7.2%)이 PTSD로 치료받고 있었다. 극단적 선택 시도로 인한 치료는 3141명(5.2%), 우울증은 3937명(6.5%), 수면장애는 1만6921명(27.9%)이었다. 거의 절반(46.8%)이 정신적 고통을 겪고 있는 셈이다.

강 신부는 “소방관들의 마음 건강은 치료도 필요하지만, 운동으로 평소 몸 건강을 관리하듯 예방하는 게 중요하다. 평상시에 마음 회복 탄력성을 높이는 프로그램을 제공하고 지속해서 단련하는 게 가장 좋다. 그런데 워낙 일이 힘들고, 긴급 출동이 많아 꾸준히 단련할 시간을 갖는 게 쉽지 않다.”라고 했다.

이 때문에 각 소방서에서 마음 건강 단련·치료 프로그램을 꼭 근무 시간에 했으면 좋겠다고도 권했다. 강 신부는 “안 그래도 힘들어 쉬고 싶은데, 근무 끝난 뒤 누가 하고 싶겠느냐”며 “소방관들도 ‘난 괜찮은데 무슨 치료를 받아’라고 생각하면 안 된다”고 했다. 머리로는 괜찮은 것 같아도, 자신도 모르게 증상이 쌓여 시간이 지난 뒤 나타나는 경우가 많다.

가톨릭 전 교구에서 소방관 담당 사목은 강 신부가 유일하다. “한 구급차 소방관은 위급 환자를 태우고 병원 ‘뺑뺑이’를 하다 결국 집에 내려줬던 일을 겪은 뒤 지금도 운전대를 못 잡고 있어요. 그만큼 소방관들은 다양한 종류의 정신적 고통에 시달리고 있습니다. 소방관 처우를 개선해야 한다는 공감대가 널리 형성돼 있는 만큼, 이들의 마음 건강을 돕는 데도 사회의 적극적인 지원이 필요합니다.”

이진구 기자 sys1201@donga.com
