활주로축제, 11월 7∼8일 한국항공대 활주로서 개최

항공우주특성화 대학인 한국항공대학교(총장 허희영)는 오는 11월 7일, 8일 양 일간 경기도 고양시 한국항공대학교 캠퍼스 내 활주로에서 ‘활주로축제’를 개최한다. 이번 축제는 민·관·군 및 항공 업계를 비롯해 항공레저 기업들이 함께하는 국내 대표 항공레저 체험형 축제다.
이번 행사는 평소 일반인 출입이 제한된 활주로가 시민들에게 개방된다는 점에서 관심을 끌고 있다. 참가자들은 열기구 탑승, 항공레저 OX 퀴즈 대회, Egg Drop 챌린지 등 다양한 프로그램을 통해 항공레저 산업을 직접 경험할 수 있다.
항공운항학과 학생들이 훈련하는 최신 시뮬레이터 탑승 체험과 국가대표급 선수들의 동력패러글라이딩 시범비행도 상시 진행된다. 열기구 탑승은 평소 접하기 어려운 항공 체험으로 가족 단위 방문객들에게 인기를 끌 것으로 기대된다. 이번 행사와 연계하여 국토교통부가 주최하는 제1회 항공레저산업 일자리박람회도 함께 개최되어, 현장에서 구직자를 위한 채용 인터뷰의 기회도 마련된다.
육군 1군단에서 준비한 ‘강한육군 페스티벌’도 함께 열린다. 활주로에는 전자, 장갑차 등 각종 방산 무기가 전시되고, 다양한 전투장비 탑승 기회도 주어진다. 한국항공대와 이웃한 육군 11항공단에서는 사전등록을 통해 헬기 탑승의 기회를 제공하며, 수리온헬기 편대비행 등 다양한 볼거리를 통해 시민과 함께 하는 강한육군의 모습을 보여준다.
첫 해보다 규모를 크게 늘인 이번 제2회 활주로축제는 대학, 지자체, 군이 협력하여 지역사회와 함께하는 행사로서 의미를 더한다.
한국항공대 허희영 총장은 “활주로라는 특별한 공간에서 시민과 학생이 함께하는 축제를 통해 대학과 항공업계, 지역사회가 유대감을 확인하는 기회가 될 것”이라며 “미래 인재가 항공의 꿈을 키우는 자리가 되길 바란다”고 행사의 취지를 밝혔다.
댓글 0