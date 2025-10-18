“선생님 구순 축하드려요”…90세 신구, 환한 미소로 근황 전해

90세를 맞은 배우 신구가 환한 미소로 근황을 전했다. 배우 김슬기가 공개한 사진 속 그는 구순(九旬)을 축하받으며 여전히 따뜻한 모습으로 팬들에게 반가움을 안겼다.
● 무대에서 시작된 인연, 90세 신구와 김슬기의 따뜻한 재회
16일 배우 김슬기는 SNS에 신구와 함께 찍은 사진을 올리며 “신구 선생님 구순을 축하드립니다”라는 글을 남겼다.
사진 속 두 사람은 나란히 손하트를 그리며 밝게 웃고 있다. 앞에는 숫자 ‘90’이 새겨진 케이크가 놓여 있어 따뜻한 분위기를 더했다.
두 사람의 인연은 2017년 연극 ‘앙리할아버지와 나’로 거슬러 올라간다. 신구는 까칠하지만 인간미 넘치는 노인 ‘앙리’를, 김슬기는 세대와 언어의 벽을 넘어 교감하는 대학생 ‘콘스탄스’를 연기했다. 세대를 초월한 두 배우의 호흡은 관객의 찬사를 받았고, 이후에도 변함없이 인연을 이어왔다.
김슬기의 이번 축하 인사는 8년 넘게 이어온 존경과 애정의 표현으로 읽힌다.
● 심부전증 투병에도…무대 향한 신구의 끈끈한 약속
신구는 1936년생으로 1962년 연극 ‘소’로 데뷔해 60년 넘게 무대와 함께해온 산증인이다.
그는 2023년 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 심부전증으로 인공 심장박동기를 착용하고 있다고 고백했다. 그는 “심장이 천천히 뛰어 산소 공급이 부족해질 수 있어 박동 수를 조절하는 기기를 달았다”고 담담히 말하며, “힘든 시기도 있었지만 관객과의 약속을 지키고 싶었다”고 전했다.
병마와 싸우면서도 신구는 여전히 무대를 향한 열정을 놓지 않았다. 최근 신구는 영화 ‘하이파이브’와 연극 ‘고도를 기다리며’에 출연하며 무대를 다시 찾았다.
그의 존재 자체가 후배 배우들에게는 “예술을 포기하지 않는 삶”의 상징이자, 관객들에게는 “무대 위 따뜻한 등불”로 남아 있다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
