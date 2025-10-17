바다 위 석양에 빠지다… 시드니 하버 브리지 품은 명소 메리어트 피어원

하버 브리지 아래 자리한 역사적 호텔… 전통과 현대가 만난 공간
1912년 화물 부두로 탄생, 해양 감성으로 재해석된 메리어트 고급 호텔
항구·도심 관광 명소 도보 접근 가능한 위치… 다양한 관광지로 도보이동 가능
호텔 내 레스토랑과 바 맛집으로 소문… 바다 위 테라스 공간 매력적
역동적이고 활기찬 항구 도시 시드니는 전 세계 각지에서 방문하는 여행객들 덕분에 호텔문화가 발달 돼 있다. 여름 휴가를 통해 체험한 메리어트 시드니 피어 원 호텔(Pier One Sydney Harbour, Autograph Collection)은 시드니의 수많은 크고 작은 항구 중에서 오랜 역사를 품은 특별한 공간이다.
1912년 화물 부두로 지어진 이 건물은 1998년 호텔로 새로 단장한 이래, 메리어트의 고급 브랜드 호텔로 획기적인 변신을 거쳤다. 최근 업그레이드를 통해 해양 테마의 이국적인 인테리어가 더해진 이곳은, 유명 관광 명소인 시드니 하버 브리지 바로 아래에 있어 도시의 상징적 풍경을 방안에서 만끽할 수 있다.
호텔에 도착하자마자, 로비의 나무 벽과 창을 통해 스며드는 하버 브리지 전망이 인상적이었다. 체크인 과정은 간결하고 효율적이며 직원들은 친절하게 방 배정을 안내했다. 반려동물 동반도 가능한 호텔이라 반려인들에게 인기 있는 곳이라고 한다.
객실의 종류는 다양하며 바다전망과 하버 브리지 전망 또는 발코니가 있는 바다전망 등 취향에 맞춰 폭넓게 선택할 수 있다. 100년이 넘은 화물 부두를 기반으로 호텔을 재개관했으나, 리모델링을 완벽하게 한 덕분에 시드니의 고급 호텔 중에서도 가장 최신의 깔끔한 시설을 갖췄다고 판단된다.
방은 매우 아늑하게 꾸며졌다. 침대는 푹신한 시트로 포근함을 더하고, 발코니 문을 열면 바닷바람이 시원하게 불어온다. 해상으로는 개인 요트, 수상 버스, 카누 등 크고 작은 다양한 배들이 이동하는 모습을 볼 수 있다. 방에 앉아서 바다와 배를 바라보는 것만으로도 이색적인 관광이며 지루할 틈이 없었다.
호텔의 하이라이트는 단연 호텔 내 레스토랑(PIER dining)이다. 하버 브리지를 마주한 테라스에서 즐기는 해산물 중심의 호주 요리는 현지 재료의 신선함을 잘 담았다. 굴과 소고기 요리가 특히 유명하며, 호주의 고급 레스토랑으로 소문이 나면서 손님들로 북적거렸다. 테라스를 이용해 항구 바로 옆에 앉아서 식사를 즐기는 자리가 손님들에게 특히 인기가 많다고 한다. 부부, 연인 등 로맨틱한 분위기에서 시간을 보내려는 손님들이 많았다.
레스토랑과 연결된 바(PIER BAR)도 특색있다. 항구로 사용했던 과거에는 선원들이 출항 전에 모이는 대합실로 사용했을 듯하다. 천장이 높고 사방이 뚫려 있어 탁 트인 공간감이 느껴졌다. 다양한 주류와 가볍게 먹을 수 있는 핑거푸드가 이 바의 특징이다. 호텔 주변에는 바다를 끼고 러닝을 하는 사람들이 많았는데, 피어 바를 방문해 가볍게 맥주를 마시며 대화하는 사람들도 많았다. 전반적으로 밝은 분위기 속에서 활동적으로 운영되고 있었다.
바다를 바라보면서 운동할 수 있는 짐(GYM)도 공간이 크지는 않지만 알차다. 러닝머신과 웨이트트레이닝 장비, 요가 물품들이 고급스러운 제품들로 채워졌으며 관리 상태도 청결했다. 호텔 건물은 직사각형의 길쭉한 형태로 구조가 단순하고 통로가 넓어 이동하기가 매우 편리한 편이다.
전체적으로 서비스는 5성급답게 세심하다. 직원 한 명이 “시드니의 숨은 명소를 알려줄까요?”라며 지도를 건네준 덕에, 주변 관광이 수월해졌다. 피어 원 호텔의 매력은 위치에 있다. 시드니의 중심지와 멀지 않은 월시 만(Walsh Bay)에 자리해 시드니의 상징적 명소들을 도보로 이동 가능했다.
호텔에서 5분 거리의 ‘시드니 하버 브리지(Sydney Harbour Bridge)’는 단순한 다리가 아니다. 1932년 완공된 이 활 모양의 강철 아치교는, 호주 엔지니어링 걸작으로 손꼽힌다. 시드니를 대표하는 조형물로 하버 브리지와 오페라 하우스가 꼽히는데 호텔 주변에서 2분 정도만 걸으면 두 곳을 모두 조망할 수 있는 ‘힉슨로드 공원’이 나온다. 자정이 가까운 늦은 시간에도 아름다운 전경을 보기 위해 이곳을 찾은 이들이 많으며 덕분에 치안도 매우 안전한 편이다.
하버 브리지 10분 이내 도보권에는 ‘더 록스(The Rocks)’가 펼쳐진다. 시드니의 탄생지로, 1788년 첫 유럽 정착민이 도착한 역사 지구다. 거리를 따라 아기자기한 소규모 상점과 화랑이 즐비하며, 주말 마켓은 현지 아트와 수공예품을 사기 좋다. 저녁에는 호주 펍에서 생맥주 한 잔으로 현지 분위기도 느껴볼 수 있다.
더 록스에서 서쪽으로 15분 걸으면 ‘서큘러 키(Circular Quay)’에 도착한다. 페리 터미널로 유명한 이곳은 시드니의 교통 허브다. 관광 페리를 타거나, 거리 공연을 구경하며 시간을 보낼 수 있다. 사람이 모이고 흩어지는 거점이기 때문에 유동인구가 많아 분위기가 역동적이다. 맛있는 식당과 기념품 가게들도 모여 있다. 다만 가격은 상당히 비싼 편이다.
호텔에서 20분 산책으로 닿는 ‘시드니 오페라 하우스(Sydney Opera House)는 세계적으로 손꼽히는 아름다운 명소다. 요트 돛을 닮은 백색 지붕은 1973년 개관 이래 수많은 공연의 무대가 됐다. 사진으로 보는 것보다 오페라 하우스의 크기는 훨씬 크다. 한 바퀴를 돌면서 건물을 감상하는 재미가 상당하다. 짧게 머무는 것보다 오페라 하우스를 구석구석 관광하는 것을 추천하고 싶다.
오페라 하우스 옆 ’로열 보타닉 가든(Royal Botanic Garden)‘은 30헥타르 규모의 녹지 오아시스다. 1816년 조성된 이 정원은 열대 식물과 호주 고유종이 어우러져 볼거리가 풍부하다. 미세스 매쿼리스 체어(Mrs Macquarie‘s Chair)까지 이어지는 산책로에서 하버 브리지를 바라보며 맑은 공기를 마시며 걸으니 호주 특유의 자유분방함이 온몸으로 느껴졌다.
호텔 도보권 내에 ‘바랑가루 리저브(Barangaroo Reserve)’는 현대적 명소다. 도시재생 과정을 거쳐 재개발한 이곳은 지속 가능한 도시 녹지로, 인근에는 현대적인 높은 건물들이 즐비하지만, 녹지공간이 함께 어우러져 이색적인 느낌을 준다.
이처럼 메리어트 피어 원 호텔은 시드니의 명소들을 효율적으로 연결한다. 호텔에서 출발해 하버 브리지-더 록스-오페라 하우스 코스를 하루 일정으로 여유 있게 짜면, 피로감 없이 여행을 즐길 수 있다. 특히 시드니는 우리와는 계절이 반대라 한국의 더위 또는 추위를 피해 여행할 수 있다는 장점이 명확하다. 결론적으로 피어 원 호텔은 시드니에서 전망이 뛰어난 호텔에서의 휴식을 원하고, 오페라 하우스 등 유명한 장소를 위주로 여행할 방문객이라면 추천할만한 호텔이다.
