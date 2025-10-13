‘독립운동사 연구 선구자’ 조동걸 교수 추모 학술대회

16일 임시정부기념관서 개최
한국 독립운동사 연구의 선구자인 우사(于史) 조동걸 국민대 명예교수(1932∼2017·사진)를 기리는 학술대회가 16일 개최된다. 조 교수는 독립기념관 한국독립운동사연구소장과 한국국학진흥원장, 한일역사공동연구위원회 한국 측 위원장 등을 지냈으며, 체계적 독립운동사 연구의 토대를 닦은 인물로 꼽힌다.
우사조동걸선생추모집간행위원회가 서울 서대문구 국립대한민국임시정부기념관에서 이날 여는 학술대회에서 김도형 전 독립기념관 수석연구위원은 ‘우사 조동걸의 한국근대사 인식과 서술’을 발표할 예정이다. 그는 발표문에서 “우사는 한국 근대사를 처음으로 개화운동과 개혁운동, 계몽운동으로 정리하며, 역사적 사실과 시대의 사상을 연결지어 체계적으로 설명했다”고 강조했다.
학술대회에선 장석흥 국민대 명예교수가 ‘인간주의의 길을 지킨 조동걸의 독립운동사 연구’를, 도면회 대전대 명예교수가 ‘우사 조동걸의 근현대 사학사 연구’를 발표할 예정이다.
조종엽 기자
