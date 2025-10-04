동아일보

뉴욕 한복판에 ‘약과·빙수’ 열풍…K-디저트, 미국에서도 통했다

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 10월 4일 21시 00분

코멘트

글자크기 설정

서울 스위츠의 대표 상품인 딸기 주악(왼쪽)과 쁘티 케이크(오른쪽). (출처=인스타그램 @seoulsweetsnyc, @shilin_cchen 캡처)
서울 스위츠의 대표 상품인 딸기 주악(왼쪽)과 쁘티 케이크(오른쪽). (출처=인스타그램 @seoulsweetsnyc, @shilin_cchen
캡처)
“I looooooooove yakgwa(약과 너~~~무 좋아)!”

요즘 미국에서 이런 외침이 심심치 않게 들린다. 직장에서 한국인 동료에게 약과를 선물 받아 처음 맛본 한 미국인은 “놀라운 맛, 더 사두고 싶다”며 레딧에 사진을 올렸고, 또 다른 이는 “퇴근 후엔 차와 약과가 일상 루틴”이라고 고백했다. 댓글 창에는 “나는 약과를 사랑한다”는 글이 이어지며 약과 찬양 대합창이 벌어졌다.
한 레딧 사용자가 한국인 동료로부터 받았다며 올린 약과의 모습. 네모난 모양의 개성약과(모약과)가 손에 올려져 있다. (출처=레딧 캡처)
한 레딧 사용자가 한국인 동료로부터 받았다며 올린 약과의 모습. 네모난 모양의 개성약과(모약과)가 손에 올려져 있다. (출처=레딧 캡처)
K-팝 열풍과 함께 한국을 찾는 관광객이 늘면서, 이제는 약과·빙수 같은 K-디저트가 전 세계 입맛을 사로잡고 있다. 미국 주요 도심 한복판에도 K-디저트 카페가 속속 등장하며 화제를 모으는 중이다.

미국 현지에서도 통한 ‘K-디저트’

뉴욕 맨해튼 중심가에서 한국식 디저트를 선보이는 카페 ‘서울 스위츠(Seoul Sweet)’의 매장 전경. (출처=인스타그램 @seoulsweetsnyc 캡처)
뉴욕 맨해튼 중심가에서 한국식 디저트를 선보이는 카페 ‘서울 스위츠(Seoul Sweet)’의 매장 전경. (출처=인스타그램 @seoulsweetsnyc 캡처)
뉴욕 맨해튼 코리아타운 인근의 카페 ‘서울 스위츠(Seoul Sweets)’. 외관은 평범한 미국식 카페지만, 메뉴판을 펼치면 분위기가 확 달라진다. 전통 한과인 개성 주악, 약과, 쑥라떼 같은 정통 K-디저트가 줄줄이 등장한다.

특히 이곳의 인기 메뉴는 떡을 활용한 ‘쁘띠 케이크’. 한입 크기의 떡 위에 생크림과 과일을 올려 작은 케이크로 만든 것으로, 가게 측은 “전통을 담은 동시에 눈과 입을 즐겁게 하는 디저트”라고 설명한다.

설빙, 현지서도 대성공

(왼쪽)사람들로 붐비는 캘리포니아 설빙 매장의 모습. (오른쪽)미국 현지 식당을 소개하는 앱 ‘옐프(yelp)’에 남겨진 후기. 작성자는 “케이팝을 좋아한다면 반드시 가봐야한다”며 이 빙수를 소개했다. (출처=구글 맵스, 옐프 홈페이지 캡처)
(왼쪽)사람들로 붐비는 캘리포니아 설빙 매장의 모습. (오른쪽)미국 현지 식당을 소개하는 앱 ‘옐프(yelp)’에 남겨진 후기. 작성자는 “케이팝을 좋아한다면 반드시 가봐야한다”며 이 빙수를 소개했다. (출처=구글 맵스, 옐프 홈페이지 캡처)
K-빙수 대표 브랜드 설빙도 미국 현지에서 성공 가도를 달리고 있다. 캘리포니아 산호세 매장은 저녁이면 대기 줄이 생길 정도다. 인절미 빙수, 딸기빙수 같은 메뉴는 현지인 입맛을 제대로 사로잡았다.

리뷰 앱 옐프(Yelp)에도 “한국 문화를 좋아한다면 꼭 가야 할 곳” “실패 없는 디저트”라는 찬사가 줄을 잇는다. 설빙 측은 “북미를 발판으로 한국식 디저트의 세계화를 이끌겠다”는 포부를 밝혔다.

‘K-푸드 세계화’에 정부도 가세

대표적인 K-푸드 ‘불닭볶음면’이 미국 뉴욕의 타임스퀘어에 나오고 있다. (출처=뉴시스)
대표적인 K-푸드 ‘불닭볶음면’이 미국 뉴욕의 타임스퀘어에 나오고 있다. (출처=뉴시스)
업계는 이번 K-디저트 인기를 K-푸드 확장의 연장선으로 보고 있다. 김밥, 라면 등 한식이 이미 글로벌 시장에 자리 잡은 가운데, 디저트 역시 같은 흐름을 타고 있다는 것이다. 실제로 지난해 코스트코에 약과를 입점시킨 삼립은 올해 상반기 해외 매출이 전년 대비 20% 이상 늘었다.

정부도 지원 사격에 나섰다. 농림축산식품부는 농식품과 농산품을 더한 ‘K-푸드 플러스’의 수출 확대 전략을 발표하며, 상반기 수출액이 전년 대비 7.1% 증가한 66억7000만 달러를 기록했다고 밝혔다. 특히 북미 수출은 24.3%나 급증했다.

#한국식 디저트#약과#K-디저트#미국 시장#케이팝 열풍#K-푸드 세계화#농림축산식품부#수출 확대 전략
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스