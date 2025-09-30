김은숙, 이번엔 로맨틱 코미디…김우빈-수지 9년 만에 재회

복수극 ‘더 글로리’ 이후 신작 집필
‘알라딘과 마법의 램프’서 모티브
김우빈-수지 주연 ‘다 이루어질지니’
독창적 대사, 인간 본성 깊게 다뤄
“친숙한 요술램프라는 소재를 가지고 신선한 질문을 던지는 작품입니다.”
다음 달 3일 공개하는 넷플릭스 13부작 시리즈 ‘다 이루어질지니’에 출연한 배우 김우빈은 드라마를 이렇게 설명했다. 다른 배우들도 마찬가지였다. 29일 서울 강남구의 한 호텔에서 열린 제작발표회에서 배우 수지와 안은진, 노상현, 고규필, 이주영은 “대본이 신선하고 소재가 독창적”이라고 입을 모았다.
‘다 이루어질지니’는 김은숙 작가가 세계적 화제를 모은 ‘더 글로리’(2022∼2023년) 이후 처음 선보이는 신작. 어느 세대에게나 친숙한 천일야화 속 ‘알라딘과 마법의 램프’에서 모티브를 따온 작품으로, 1000여 년 만에 인간 세계로 돌아온 램프의 정령 지니(김우빈)가 인간 기가영(수지)을 만나 벌어지는 일을 그린 로맨틱 코미디다.
다만 드라마는 램프의 정령이 ‘사탄’이라는 점과 그가 타락시키려는 가영이 감정이 결여된 사이코패스라는 점이 원작과 다르다. 때문에 “소원을 빌라”는 지니와 “소원이 없다”는 가영의 다툼을 뼈대로 김 작가 특유의 재치 있는 대사가 두드러질 것으로 보인다. 수지는 “이렇게 재밌는 대사를 어떻게 하면 맛깔나게 살릴 수 있을까 고민을 많이 했다”고 말했다.
‘다 이루어질지니’는 로맨틱 코미디의 기본에 충실하되 인간의 본성도 깊이 있게 다뤘다는 설명도 내놓았다. 김우빈은 “가벼운 로맨틱 코미디로 생각하며 읽었는데, 이야기가 전개되며 나타나는 깊이가 있었다”며 “세 가지 소원을 통해 인간의 본성과 욕망, 사랑과 우정의 의미, 선과 악에 대한 질문을 던지는 작품”이라고 했다. 수지 또한 “판타지 로맨스 코미디이기도 하지만 가족들과 여러 이야기를 나누며 볼 수 있다”고 했다.
이번 작품은 한류스타인 수지와 김우빈의 출연으로도 화제를 모았다. 이들은 2016년 드라마 ‘함부로 애틋하게’ 이후 9년 만에 재회했다. 수지는 “완전히 새로운 작품과 캐릭터로 만나 전작의 아련함이 기억나지 않을 정도로 재밌었다”며 “훨씬 수월하게 호흡하며 연기했다”고 전했다. 김우빈은 “체감상 3년 전쯤 만난 것처럼 느껴질 정도”라며 “현장에서 친해질 시간이 필요없다 보니 작품에 집중할 수 있었다”고도 했다.
드라마 제작 도중 ‘감독 교체’란 홍역을 치른 건 어떤 결과를 낳았을까. 당초 이 작품은 ‘멜로가 체질’ 등을 연출했던 이병헌 감독이 맡았다가 일신상의 이유로 중도 하차했다. 이후 김 작가와 ‘더 글로리’를 함께했던 안길호 감독이 투입됐다. 김우빈은 “이 감독님과 마무리까지 함께했으면 좋았을 텐데라는 아쉬움이 있긴 하지만, 안 감독님이 잘 이끌어주셨다”고 했다.
