소금 바다에 거대 수목원과 습지공원… 상전벽해가 따로 없다[양종구 기자의 아트로드]

중국 장쑤성 옌청(鹽城)을 들어봤는가. 중국 여행을 좀 한다는 사람들에게도 생소한 곳이다. 중국의 경제 도시 상하이에서 북쪽으로 300여 km, 역사적으로 유명한 난징에서 동북쪽으로 260여 km 떨어진 도시로 중국을 자주 방문하는 사람들에게는 알려질 만도 했지만 그동안 ‘여행 불모지’로 남아 있었다.
사실 옌청은 1990년대부터 한국 기업들이 투자를 시작한 지역이다. 한중 옌청 산업협력단지 등에 자동차와 배터리 분야를 중심으로 기아자동차, SK온, 현대모비스, SK에코플랜트 등 1000여 개 한국 기업들이 진출해 있다. 한국인들도 많이 거주하고 있다. 거리에 한국어로 된 표지판이 보일 정도로 ‘친한국적 도시’다. 옌청시에서는 ‘코리아타운’까지 만들겠다는 계획까지 하고 있다.
옌청은 한자 그대로 ‘소금 성’이었다. 애초 바다였고, 땅이 떠오르며 사람들이 몰려 마을이 생겼다. 사람들은 소금을 만들어 삶을 이어갔다. 자연스럽게 다양한 문화도 만들어졌다. 기원전 119년 한(漢) 나라 무제(武帝) 때 얀두수안(鹽凟懸)이란 군현을 설치하며 역사에 처음 등장했고, 2100년이 넘는 역사를 이어오고 있다.
옌청의 대표적인 명소는 황하이센린(黃海森林)공원과 다쭝후(大宗湖)이다. 옌청 동타이(東台)에 위치한 황하이센린은 무(無)에서 유(有)를 창조한 대역사다. 1965년 모래와 먼지밖에 없던 황무지에 메타세쿼이아 한 그루를 시작으로 1133ha(1133만㎡)의 중국에서 가장 넓은 인공 숲을 조성했다. 숲을 관통하는 편도 1차선 도로가 무려 13.14km에 달할 정도다. 80%에 가까운 수종이 메타세쿼이아로 구성된 가운데 600여 종류의 나무와 꽃 등으로 형성돼 있다. 공기중 음이온 농도가 높아 ‘천연 산소방’으로 불리고 있다.
황하이셰린 중앙에 높이 솟은 전망 타워가 인상적이다. 싱가포르 슈퍼트리 회랑에서 영감을 얻어 디자인된 이 철골 구조물은 높이 40m에 달한다. 360도 유리 바닥 전망대에 오르면 숲 전체를 전망할 수 있지만 발밑으로 펼쳐지는 풍경에 다리가 오싹해진다.
숲속에서 삼림욕을 즐기는 게 주다 보니 가족 단위 관광객을 위한 시설이 잘 갖춰져 있다. 숲 속에서 삼림욕을 즐기며 새를 관찰하고, 사진을 찍을 수 있는 삼림 목장. 나무 산책로를 따라 걸으며 맑은 물과 풍부한 식물을 감상할 수 있는 습지 산책로. 규모가 어마어마하다. 뗏목을 타고 숲을 즐길 수도 있다. 아름다운 삼림을 가로지르는 미니 기차, 소풍과 캠핑을 즐길 수 있는 캠핑장, 나무로 지어진 오두막 등 다양한 삼림건축물을 감상하는 곳도 있다. 공원내에 5성급 호텔을 비롯해 다양한 숙박시설도 갖추고 있다.
옌청의 또 다른 볼거리는 약 600km의 해안선을 따라 조성돼 있는 4533㎢ 습지 공원이다. 그중에서 가장 유명한 곳이 다쭝후다. 호수 면적은 약 26∼30㎢. 남북 길이 5.5㎞, 동서 폭 6㎞의 타원형 수면이 넓게 펼쳐져 있다. 다쭝후는 국가 관광지이자 국가급 습지(濕地) 공원으로 지정된 생태 명소다.
호수 안에는 전통 선착장과 유람선 터미널, 산책로와 전망대, 생태체험관, 그리고 지역 특산품을 파는 상점이 있다. 그중 가장 인상 깊은 곳이 바로 공원 ‘수상미로(水上迷路)’다. 중국 최대 갈대 미로로 물길 총연장은 7.86㎞에 달한다. 갈대와 수초가 얽혀 만든 수로망은 과거 소금 운송선이 복잡한 수로를 헤쳐 나가던 풍경을 재현한 것이다.
동타이시시(東台西溪) 텐센위안(天仙緣) 관광구에선 칠선녀(七仙女)란 야외 공연을 관람할 수 있다. 옌청에서 발원한 중국 고대 설화인 ‘동영(董永) 전설’을 바탕으로 한 ‘칠선녀와 동영의 사랑’ 이야기다. 한국인에게는 ‘선녀와 나무꾼’을 떠올리게 하는 이야기다. 수상 야외극장에서 공연되는데 그 스케일이 엄청나다. 와이어로 하늘에서 내려오는 선녀들의 장면, 수면 위 배에서 재현되는 동용과 칠선녀의 만남 등은 중국의 거장 장이머우(張藝謀) 감독의 ‘실경(實景)’ 공연을 연상케 한다.
황하이센린과 다쭝후 외에도 옌청에는 다양한 명소가 있다. 습지박물관은 서해 연안 습지의 생태와 철새 이동을 주제로 한 전시와 함께 파노라마 영상관에서 두루미 떼의 장관을 체험할 수 있다. 옌청시박물관은 소금의 역사와 전매 제도의 변천, 고대 유물 전시로 옌청의 정체성을 보여준다. 하이탕유안(海棠園)은 해당화가 피어있는 도심 속 전통 정원으로 정자와 연못, 돌다리가 어우러진 휴식 공간이다. 옛 거리는 소금 상인의 발자취가 남은 거리로, 전통 상점과 먹거리를 즐길 수 있다. 중국의 산해진미를 맛볼 수 있는 식당도 즐비하다. 한국 사람들에게는 향료를 뺀 맞춤형 음식을 제공한다.
댓글 0