본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
문화
한교총, 다문화합창대회 개최…대상 상금 200만원
동아일보
업데이트
2025-09-19 14:17
2025년 9월 19일 14시 17분
입력
2025-09-19 14:16
2025년 9월 19일 14시 16분
이진구 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250919/132421470/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
크게보기
한국교회총연합(대표회장 김종혁 목사)이 11월 8일 서울 서초구 백석예술대 아트홀에서 ‘2025 국제 다문화합창대회’를 개최한다. 참가 자격은 10~60명 이하의 다국적 혼합팀이나 해외 단일 국가팀으로, 한국인 단원은 전체의 20% 이내여야 한다. 참가곡은 장르 제한 없이 5분 이내 자유곡 1곡. 대상 1팀에는 상패와 상금 200만 원, 우수상 1팀에는 100만 원, 장려상 6팀에는 각 50만 원이 수여된다.
예선 접수는 10월 1~10일. 자세한 사항은 한교총 홈페이지 참조.
이진구 기자 sys1201@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
‘피자집 흉기 살인’ 김동원, 檢 송치…“범행 전 CCTV 가려”
트럼프, 커크 비판한 토크쇼 중단에 “낮은 시청률 때문”
트럼프·시진핑, 오늘 밤 통화…틱톡 매각·관세 등 논의 가능성
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0