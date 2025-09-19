한교총, 다문화합창대회 개최…대상 상금 200만원

동아일보

한국교회총연합(대표회장 김종혁 목사)이 11월 8일 서울 서초구 백석예술대 아트홀에서 ‘2025 국제 다문화합창대회’를 개최한다. 참가 자격은 10~60명 이하의 다국적 혼합팀이나 해외 단일 국가팀으로, 한국인 단원은 전체의 20% 이내여야 한다. 참가곡은 장르 제한 없이 5분 이내 자유곡 1곡. 대상 1팀에는 상패와 상금 200만 원, 우수상 1팀에는 100만 원, 장려상 6팀에는 각 50만 원이 수여된다.

예선 접수는 10월 1~10일. 자세한 사항은 한교총 홈페이지 참조.

이진구 기자 sys1201@donga.com
