우리카드 생활 주요 7개 분야 10% 할인… 우리카드 세븐코어 출시

우리카드(사장 진성원)는 생활 속에서 많이 이용하는 7개 분야에 대해 일주일(7일) 내내 10%를 할인해주는 ‘우리카드 7CORE(세븐코어)’를 선보였다.
‘우리카드 세븐코어’로 할인받은 수 있는 분야는 △온라인쇼핑(쿠팡, SSG.COM, 컬리 등) △대형마트(이마트, 롯데마트 등) △배달앱(배달의민족, 쿠팡이츠 등) △커피숍(스타벅스, 투썸플레이스 등) △교육(학원, 교보문고·영풍문고) △병원(종합병원, 동물병원 등) △주유(SK에너지, GS칼텍스 등)다. 이들 7개 영역에서 10% 할인을 받을 수 있다. 우리카드는 “한 달에 200만 원 이상 생활비를 쓴다면 매달 최대 8만 4000원씩 할인받게 된다. 연간 기준으로 약 100만 원의 혜택을 받을 수 있다”고 설명했다.
우리카드는 회원들의 생활 방식을 분석해 소비를 자주 하는 7개 분야를 골라 ‘우리카드 세븐코어’를 내놓았다. 우리카드는 “가성비가 좋다는 입소문이 나면서 청년층을 비롯해 중장년층에게도 좋은 반응을 얻고 있다”며 “필요한 곳에 카드를 쓰도록 해 생활비를 절약하는데 도움이 된다는 평가가 나오고 있다”고 밝혔다.
‘우리카드 세븐코어’의 연회비는 해외 겸용 및 국내 전용 모두 5만 원이다. 카드에 대한 자세한 내용은 우리카드 홈페이지 및 우리WON카드 앱을 통해 확인하면 된다. 한편 우리카드는 모든 가맹점에서 1.2% 할인을 받을 수 있는 ‘카드의정석2’를 올해 5월 선보인 후 인기를 끌고 있다고 밝혔다. 우리카드는 “분기별 사용 실적에 따라 최대 1만 5000원씩 연간 최대 6만 원 추가 할인이 가능하다”고 밝혔다.
한편 우리카드는 마케팅 영역에서 인공지능(AI)을 적극적으로 활용하고 있다고 설명했다. 우리카드는 “‘카드의정석2’ 광고와 캐릭터 ‘베이비블루’ 전 과정을 생성형 AI로 만들었다. 맹수나 아기가 놀라는 장면은 기존 촬영으로는 구현하기가 쉽지 않은데 이를 AI가 대체했고 음악과 효과음까지 자체 제작했다”고 밝혔다. 이어 “캐릭터 ‘베이비블루’를 입체적으로 구현했다. 놀란 표정을 통해 우리카드로 강력한 혜택을 받을 수 있다는 것을 시각적으로 표현했다”고 덧붙였다.
우리카드는 올해 6월 ‘AI 추진팀’을 신설해 AI 운영전략을 세우고 새로운 서비스를 발굴해 나가고 있다.
