뉴질랜드대사관 유학박람회, 10월 25일 코엑스 마곡서 개최

뉴질랜드 대사관 유학박람회가 오는 10월 25일 서울 코엑스 마곡에서 열린다. 뉴질랜드교육진흥청이 주관하는 이번 박람회에는 뉴질랜드 전역의 40여 개 학교가 참가해 학생과 학부모들에게 실질적인 유학 상담을 제공한다.
이번 박람회는 단순히 학교 상담을 넘어 다양한 부대행사와 혜택으로 참가자들의 만족도를 높인다. 행사 당일에는 커피와 함께하는 토크 콘서트가 3회에 걸쳐 마련된다. EBS 대표 강사 김승규 대표가 ‘유학 6개월 전 영어공부 로드맵’을 주제로 강연하고, 어린 두 자녀와 온 가족이 뉴질랜드 1년 살기 경험을 공유하는 블로거 ‘뉴일사’, 영미권 입시 전문가 이승윤 컨설턴트가 차례로 무대에 올라 전문적인 정보와 생생한 이야기를 들려줄 예정이다.
참가자를 위한 다양한 특전도 준비돼 있다. 모든 참가자에게는 루지의 원조, 글로벌 액티비티 브랜드 ‘스카이라인 루지’ 탑승권이 제공되며, 모든 사전 등록자에게는 뉴질랜드 리유저블 백과 미니노트가 증정된다. 뉴질랜드에서 직접 온 학교 담당자와의 1대1일 미팅을 통해 각 학교가 제공하는 장학금 안내도 받을 수 있다. 현장에서는 에어뉴질랜드 오클랜드 왕복 항공권, 최신 아이패드, 뉴질랜드 전통 세라믹 등 풍성한 경품 이벤트가 진행된다.
뉴질랜드대사관 교육진흥청 케이 리 교육담당관은 “작년 박람회 참가자들의 만족도가 매우 높았던 만큼 올해는 더욱 다채로운 프로그램과 혜택을 준비했다”며 “뉴질랜드 유학을 고민하는 학생과 학부모에게 이번 행사가 든든한 나침반이 될 것”이라고 말했다.
댓글 0