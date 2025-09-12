항공모터로 강력, 청소 소리는 조용… ‘국제 가전쇼 호평’ 무선 청소기 출시

키친앳홈은 국제 가전쇼에서 최고 호평을 받은 2025년형 ‘가이타이너 일루젠 엑스퍼트 무선 진공청소기 GTLVC-5000N’을 출시 기념 한정 특가 판매한다. 1898년 설립된 가이타이너는 오랜 역사와 최고의 기술력을 가진 독일 명품 생활 가전 브랜드다.
가이타이너 일루젠 엑스퍼트 무선 진공청소기 GTLVC-5000N은 더욱 업그레이드된 하이파워 BLDC 항공 모터로 분당 12만5000회전(RPM)에 2만8000파스칼(㎩)의 초강력 흡입력을 보이며 일반 대화 수준인 60데시벨(㏈)의 저소음을 실현했다. 자동 모드 설정 시 스마트 센서가 작동해 감지된 먼지양에 따라 흡입력을 자동 조절한다. 수동 모드는 표준, 강, 터보 3단이다. 모드별로 LED 컬러가 변경되며 표준 모드나 강 모드 사용만으로도 충분한 흡입력을 자랑한다.
청소기 본체 무게는 시중 평균 2.5㎏ 대비 1.52㎏의 초경량으로 출시됐다. 최적의 무게로 롤러와 바닥 면의 압착을 보장하며 사용자 손목의 부담을 최소화하는 중력 청소의 핵심 기술 도입으로 누르지 말고 잡고 밀기만 하면 된다. 필터링은 1급 발암물질인 지름 10㎛ 이하 미세 먼지를 흡기와 배기 2단계 5중 필터로 99.9% 걸러줘 공기 청정 기능을 겸한다.
무선 청소기 구입 시 가장 중요한 요소인 배터리는 자체 충전 기능의 7Cell, 14000㎃h 대용량으로 1회 충전에 1시간 사용이 가능하다.
디지털 액정 화면 터치만으로 흡입력이 조절되며 청소 상태, 배터리 잔량, 흡입 성능, 스마트 자동모드 표시, 청소기 작동 상태 및 부위별 오작동 여부가 표시된다. 헤드는 듀얼 모터 시스템이며 정전기 방지 기술 설계로 정전기로 인한 불편함을 해소했다. LED 램프를 장착해 어두운 곳 청소도 쉽다.
프리 거치대에 청소기를 걸어 놓기만 하면 자동 충전되며 충전이 완료되면 전원이 자동 차단된다.
키친앳홈은 가이타이너 일루젠 엑스퍼트 무선 진공청소기 GTLVC-5000N 출시 기념으로 정상가 99만 원을 26만9000원에 한정 할인 판매한다. 자동 충전 거치대와 문틀이나 소파 틈, 노트북 등 다양한 용도 사용의 틈새 브러시 2종과 카펫 브러시, 추가 필터 1개가 동봉된다. 특히 이번 구매자에 한해 침대와 이불 청소용 침구 전용 키트를 무상 증정한다. 자동 물 공급에 강력 듀얼 회전의 물걸레 키트는 4만9000원에 별도 구매할 수 있다. 물걸레 키트는 기존 청소기 헤드를 빼낸 뒤 끼워 주기면 된다.
제품 구매는 직통 전화와 자사 쇼핑몰에서 가능하다. 회원 가입 구매 시 추가 3000원이 할인(결제 시 포인트 사용)된다. AS는 무상이며 방문, 회수해 수리 후 보내준다.
