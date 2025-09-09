로제, 내친김에 ‘그래미’까지 품을까

케데헌 ‘골든’도 수상 가능성 점쳐
블랙핑크 로제가 올해 MTV 비디오 뮤직 어워즈(VMA)에서 한국인 최초로 ‘올해의 노래’ 부문을 수상하자, 내년 2월에 열리는 미국 최고 권위의 음악상 ‘그래미 어워즈’에서도 K팝 아티스트가 성과를 얻을 수 있을지 관심이 쏠린다.
BTS, 3연속 후보… 수상은 못해
그간 세계적인 붐을 일으킨 K콘텐츠는 특히 미국의 주요 시상식에서 엄청난 성과를 거뒀다. 2020년 봉준호 감독의 영화 ‘기생충’이 미 아카데미 작품상 등 4관왕을 차지했으며, 넷플릭스 드라마 ‘오징어 게임’ 시즌1은 2022년 에미상에서 감독상과 남우주연상을 받았다. 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’은 올해 토니상에서 작품상과 극본상 등 6개 부문을 석권했다.
하지만 K팝이 한류의 시작이자 핵심인 점을 감안하면, 음악 시상식 결과는 다소 아쉬웠다. 일단 미 4대 대중음악 시상식 중 하나인 VMA의 주요 부문 수상은 로제가 처음이다. 방탄소년단(BTS)은 2021년 ‘아메리칸 뮤직 어워즈(AMA)’에서 대상 격인 ‘올해의 아티스트’ 상을, ‘빌보드 뮤직 어워즈(BBMA)’에선 ‘톱 듀오·그룹’ 부문 등을 6년 연속 수상했다. 그래미는 BTS가 2019년 K팝 가수 최초로 시상자로 참석한 뒤 2021∼2023년 3년 연속 ‘베스트 팝 듀오·그룹 퍼포먼스’ 후보에 올랐지만 수상으로 이어지진 않았다.
하지만 최근 들어 그 어느 때보다 K팝의 수상 가능성이 커졌다는 장밋빛 전망도 나온다. VMA ‘올해의 노래’ 부문을 수상한 로제가 기세를 이어갈 수 있으며, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 수록곡인 ‘골든’ 역시 그래미에서 유력한 최우수 영화주제가상 후보로 꼽힌다. 제니가 올 3월 발표한 솔로앨범 ‘루비’도 완성도가 높다는 평가를 받는다. 내년 봄을 목표로 새 앨범을 준비 중인 BTS도 추후 그래미의 문을 두드려 볼 수 있다는 분석이 나온다.
사지원 기자 4g1@donga.com
