[책의 향기]시력 잃어도 시선은 따뜻했다… 두 신경과학자의 우정

미국의 신경과학자인 수전 배리… 48년간 앓은 ‘입체맹’ 극복 스토리
신경의학자 올리버 색스에게 알려… 이후 올리버는 안암으로 시력 상실
죽음 가까워진 순간까지 편지 보내… 10년간 주고받은 편지 150통 엮어
◇디어 올리버/올리버 색스, 수전 배리 지음·김하현 옮김/388쪽·2만 원·부키
2004년 12월 29일, “색스 박사님께”로 시작하는 수전의 편지가 발송됐다. 수전은 발송 직전까지 망설였다. 자신의 시각 장애 극복기를, 부풀린 과장이나 망상으로 치부하진 않을까 하는 걱정 때문이었다. 하지만 적어도 색스 박사는 그렇지 않을 거라 생각했다. 그리고 이 한 통의 편지로 이들의 특별한 인연은 시작됐다.
책은 미국 신경과학자인 수전 배리와 책 ‘아내를 모자로 착각한 남자’ 등을 쓴 신경의학자 올리버 색스가 주고받은 편지를 엮은 서간집이다. 이들은 10년간 150통이 넘는 편지를 주고받으며 학문적 동료이자 인간적인 친구로 발전했다. 그리고 편지는 2015년 8월 30일 올리버가 암으로 세상을 떠나기 직전인 8월 초까지 이어졌다.
수전은 마흔여덟 살이 될 때까지 ‘입체맹’이었다. 보통 사람들은 두 눈의 초점을 한 곳에 맞춘 뒤, 양쪽 눈에 입력된 정보를 뇌에서 통합해 단일한 3차원 이미지를 본다. 그러나 수전은 3차원 공간감을 느끼지 못하고, 물체의 깊이나 거리를 정확히 인식하기 어려웠다. 그는 성인이 된 뒤 2년간의 시력 훈련을 받은 끝에 ‘입체시’를 얻을 수 있었다.
하지만 이는 수전 자신조차도 믿기 힘든 일이었다. 수많은 연구들에 따르면 입체시는 유아기의 특정 시기가 지나면 결코 발달할 수 없었다. 반세기간의 연구를 뒤집는 경험에, 수전은 “이 새로운 세상은 혼자 조용히 즐기는 것이 가장 좋겠다는 결론을 내렸다”고 했다. 닷새 뒤 올리버의 답변이 도착하기 전까진 말이다.
“기왕 교수님께서 이야기를 들려주고 제 의견을 물으셨으니, 직접 찾아뵈면 어떨까 합니다. (…) 교수님의 경험과 생각을 나눠주고 새로운 영역의 문을 열어주어서, 진심으로 다시 한번 감사드립니다.”
편지를 읽고 “머리카락이 쭈뼛 섰다”던 올리버는 2006년 6월 수전의 사례를 글로 써서 미국 잡지 뉴요커에 발표했다. 이로 인해 수전은 입체맹들에게 333통의 이메일을 받는 등 일약 유명 인사가 됐다. 이에 힘입어 책 ‘3차원의 기적’(2010년)을 집필해 출간하기도 했다.
하지만 수전이 주목을 받던 시기에, 올리버는 뜻하지 않은 시련을 맞이하고 있었다. 올리버가 직접 수전을 찾아왔던 2005년 겨울, 그는 안구 흑색종을 진단받고 시력을 잃기 시작했다. ‘입체시’도 점점 사라졌다. 한 사람이 이제껏 경험하지 못한 새로운 세계에 눈뜨는 동안, 다른 한 사람은 익숙하던 자신의 세계를 상실해가고 있었다.
그럼에도, 편지는 이어졌다. 두 사람은 편지를 통해 가족 이야기는 물론이고 각자의 출간과 연구 등 삶을 공유했다. 바뀐 점은 하나였다. 2010년 이후 올리버는 타자기를 쓸 수 없게 되자 손으로 편지를 썼다. 이후 올리버의 안암은 간으로 전이됐고, 2015년 7월 9일 여든두 살을 맞은 올리버의 생일 파티에서 두 사람은 마지막으로 만났다. 그리고 한 달 뒤인 2015년 8월 9일 “친애하는 수전에게”로 시작하는 올리버의 마지막 편지가 발송됐다.
“이 편지가 마지막 작별 인사는 아니지만, 그날이 점점 가까워지고 있는 듯합니다. 제가 이번 달을 넘길 수 있을지 모르겠어요. 그간 교수님과 나눈 깊고 고무적인 우정은 지난 10년간 제 삶에 추가로 주어진 뜻밖의 멋진 선물이었습니다. 진심으로 감사드립니다. 사랑을 가득 담아, 올리버.”
댓글 0