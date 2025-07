“로제 덕에 빚 다 갚았다” 브루노 마스, LA 블랙핑크 콘서트 깜짝 등장

팝스타 브루노 마스가 블랙핑크의 미국 LA 콘서트 무대에 깜짝 등장해 로제와 합동 공연을 펼쳤다. 사진=로제 SNS

블랙핑크는 지난 12일과 13일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움에서 ‘BLACKPINK WORLD TOUR ‘DEADLINE’ IN LOS ANGELES’를 성황리에 개최했다.무대 후 로제는 “브루노가 함께 무대에 서게 돼 정말 기쁘다고 했다”며 “여러분도 즐거운 시간이었다면 좋겠다”고 소감을 전했다.이후 공연 이틀 뒤인 15일, 브루노 마스는 자신의 SNS에 로제와의 무대 영상과 함께 다음과 같은 글을 올렸다.

“Almost out of debt BehhhhhBehhhhh!!! Preciate You ROSAAAAYYYYYY!!!!!” (빚 거의 다 갚았어. 고마워, 로제!)이 글은 지난해 제기된 브루노 마스의 도박 빚 루머를 유머로 비튼 것으로 해석된다.당시 미국 매체 ‘뉴스네이션’은 브루노 마스가 MGM 카지노에 약 5000만 달러(약 694억 원)의 빚을 졌다고 보도했지만, 이는 사실무근인 것으로 확인됐다.브루노 마스는 해당 루머를 콘서트 무대에서 유쾌하게 언급하며, 이를 유머로 승화시켰다.블랙핑크는 이달 5~6일 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어의 포문을 열었다. LA 공연을 시작으로 북미, 유럽, 아시아 전역으로 투어를 이어갈 계획이다.