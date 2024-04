“쓰레기” VS “대파 투표”…선거철엔 왜 네거티브 전략이 판칠까[최고야의 심심(心深)토크]

나쁜 정보에 집중 ‘부정성 편향’의 심리

마음(心)속 깊은(深) 것에 관한 이야기를 다룹니다. 살면서 ‘도대체 이건 왜 이러지?’ ‘왜 마음이 마음대로 안 될까?’ 하고 생겨난 궁금증들을 메일(best@donga.com)로 알려주세요. 함께 고민해 보겠습니다.

여야 정치인이 쏟아내는 막말과 독설이 선거철 뉴스를 장식할수록 ‘최선’이 아닌 ‘차선’을 택해야 하는 유권자들은 씁쓸함을 느낄 뿐이다. 동아일보 DB

“그들이 저열하게 가면, 우리는 더 저열하게 가자.”요즘 정치권을 보면 버락 오바마 미국 전 대통령의 부인 미셸 오바마 여사의 말과는 거꾸로 가고 있는 듯하다. 미셸 여사의 원래 발언은 “그들이 저열하게 가도, 우리는 품위 있게 가자(When they go low, we go high)”이다. 국내 정치에서도 네거티브 경쟁이 심화할 때마다 심심치 않게 등장하는 경구다.여야는 최근 며칠간 선거유세 과정에서 ‘개’ ‘쓰레기’ ‘나베’ ‘학살 후예’ ‘매춘’ ‘불륜’ ‘깡패’ ‘계모’ 등 끝 모를 막말을 쏟아 냈다. 일각에선 네거티브 선거운동의 일환으로 대파를 들고 투표장에 가겠다는 촌극도 벌어진다. ‘상대가 이렇게 끔찍하니 나를 뽑아 달라’는 원색적 네거티브 경쟁이 치열하다. 개인 신상에 대한 근거 없는 비방도 심각한 수준이다.비난의 향연 속에 정작 중요한 후보자의 비전, 정치철학, 정책 공약 등은 설 자리를 잃었다. 우리 지역구 국회의원 후보가 지역 발전을 위해 내건 핵심 공약은 무엇인지 떠올려 보라. 선거 공보물을 꼼꼼히 읽어 보지 않았다면 구체적으로 기억하기 어렵다. 각 당 주요 공약도 마찬가지다.