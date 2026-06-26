BMW 7시리즈 네로 루쏘 에디션 한정판 공개[부산모빌리티쇼 현장]

BMW코리아가 26일 2026 부산모빌리티쇼에서 플래그십 세단 기반 한정판 모델 ‘BMW 7시리즈 네로 루쏘 에디션’을 국내 최초로 공개했다. 7시리즈 네로 루쏘 에디션은 전 세계 135대만 생산되는 한정 모델로, 국내에는 29대가 배정됐다.
차량에는 BMW 인디비주얼 스페셜 페인트인 ‘네로 푸오코 메탈릭’을 적용해 깊이 있는 블랙 컬러와 은은한 불꽃빛을 구현했다. 여기에 스페이스 실버 코치라인과 전용 시그니처 레터링, 21인치 BMW 인디비주얼 휠을 더해 차별화된 디자인을 완성했다.
실내에는 오크 미러 그레이 하이글로스 트림과 BMW 인디비주얼 메리노 가죽 시트를 적용, 전용 시그니처 레터링을 추가해 한정판만의 고급감을 강조했다.
파워트레인은 740i x드라이브와 740d x드라이브 두 가지로 운영된다. 가솔린 모델은 최고출력 381마력, 디젤 모델은 최고출력 299마력의 성능을 발휘한다.
편의사양으로는 오토매틱 도어, 마사지 기능, 히트 컴포트 패키지, 바워스&윌킨스 서라운드 사운드 시스템 등을 탑재했으며, 740i x드라이브 모델에는 31.3인치 BMW 시어터 스크린도 적용해 프리미엄 탑승 경험을 제공한다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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