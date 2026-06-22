엔카, ‘클로드 코드’ 도입

엔카가 사내에 AI 코딩 에이전트 ‘클로드 코드’를 도입한다.
엔카는 클로드 코드를 통해 개발·제작 조직의 업무 방식까지 AI 활용 범위를 넓혀 간다는 방침이다.
특히 개발직군 전원에게 인당 월 100달러 상당 클로드 코드 프리미엄 계정을 지원하고, 기획을 담당하는 PM과 품질 검증을 맡는 QA 등 제작부서 전체에도 스탠다드 계정을 제공할 계획이다.
클로드 코드는 기능 구축, 버그 수정, 개발 작업 자동화 등을 지원하는 AI 기반 코딩 에이전트 툴이다. 전체 코드베이스 맥락을 이해하고 여러 파일과 도구에 걸쳐 작업할 수 있는 것이 특징이다. 엔카는 이를 바탕으로 AI를 개발 과정의 실질적인 협업 파트너로 활용하는 ‘AI 네이티브’ 개발 방식을 적용한다.
AI 네이티브 개발은 요구사항 이해부터 코드 구현, 테스트, 품질 검토까지 개발 전반에 AI를 중심에 두고 활용하는 방식이다. 이를 통해 개발자는 서비스 설계와 코드 품질 개선, 문제 해결 등 핵심 고부가가치 업무에 더욱 집중할 수 있다. 제작부서 역시 기획·개발·검증 과정에서 AI를 활용해 보다 효율적으로 협업할 수 있는 환경을 갖추게 된다.
엔카 관계자는 “이제는 내부 개발·제작 조직의 일하는 방식까지 혁신하는 AI 네이티브로의 전환을 시작한다”며 “개발 생산성과 협업 효율을 한 차원 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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