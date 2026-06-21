男 82만원, 女 41만원…국민연금 수급액 성별 격차, 이유는

60세 이상 여성들이 받는 국민연금이 평균 40만 원으로 남성의 절반 수준에 불과한 것으로 나타났다. 출산·육아로 인한 경력 단절과 노동시장 불평등 구조가 연금 격차로 이어진다는 분석이 나온다.
21일 국민연금연구원의 ‘공적 연금제도의 성별 격차 현황과 대응 방안 검토 보고서’에 따르면 지난해 4월 기준 60세 이상 국민연금 수급자의 월평균 수급액은 남성이 82만4000원, 여성이 40만7000원이었다. 국민연금에 가입한 비율도 남성이 76.5%로 여성(67.0%)보다 높았다.
이 같은 격차는 생애 전반에 걸친 노동시장의 불평등과 돌봄 부담이 여성에게 집중된 영향으로 풀이된다. 특히 30대 이후 여성들의 경력 단절이 연금 보험료 납부 공백으로 이어지는 것으로 분석됐다. 실제 국민연금 보험료를 제대로 내지 못하거나 가입 기간이 부족해 연급 수급권을 확보하지 못한 이들이 2024년 12월 기준 1083만 명인데, 이 중 여성이 53.6%를 차지했다.
연구진들은 남녀 간 연금 격차의 72.5%가 학력이나 근속기간 등 개인의 특성 차이가 아니라 노동시장의 구조적 요인에서 비롯됐다고 분석했다. 연구진은 “노동시장 내 성차별을 해소하고 남성 육아휴직 의무화 등을 통해 돌봄 책임을 분산해야 한다”며 “출산, 육아 등의 기간을 국민연금 가입 기간으로 인정하는 방안도 필요하다”고 했다.
댓글 0