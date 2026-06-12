체코전 최전방은 손흥민…스리백 가동

대한축구협회가 12일 오전 11시(한국 시간) 열리는 체코전 선발 명단을 공개했다. 손흥민이 최전방에서, 이재성과 이강인이 공격 2선에서 골문을 노릴 것으로 예상된다.
홍명보 감독은 중앙 수비수 3명과 측면 수비수 2명으로 최후방 수비 라인 5명을 구성하는 스리백을 가동한다.
대한축구협회는 경기 시작 1시간을 앞둔 이날 오전 10시 공식 소셜미디어를 통해 체코전 선발 명단을 공개했다.
최전방 공격수는 손흥민으로 예상된다. 이재성과 이강인이 공격 2선에서 손흥민의 뒤를 받치고 황인범과 백승호가 중원을 책임질 것으로 보인다.
홍 감독은 스리백을 가동한다. 중앙 수비수 3명은 이기혁, 김민재, 이한범, 측면 수비수는 이태석과 설영우로 예상된다. 골키퍼는 김승규다.
홍 감독이 이끄는 한국 축구 국가대표팀은 이날 오전 11시 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 체코를 상대로 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전을 치른다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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