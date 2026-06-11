맥주 캔 들고 함성… 강남 한복판 등장한 ‘응원전사’ 베이스캠프

2026 FIFA 북중미 월드컵 개막이 하루 앞으로 다가왔다. 한국 대표팀 조별리그 경기가 모두 평일 오전 시간대에 잡히면서 월드컵 분위기를 느끼기 어렵다는 의견도 많았지만, 11일 오전 강남대로 한복판에는 함성 가득한 공간이 눈길을 끌었다. 월드컵 공식 스폰서이자 대한축구협회(KFA) 공식 파트너인 오비맥주 카스가 월드컵 분위기를 완성하기 위해 한시 운영하는 ‘카스 FIFA 월드컵 팬 베이스캠프(이하 카스 베이스캠프)’였다.
카스 베이스캠프는 맥주 크레이트를 형상화한 대형 구조물 형태다. 대형 카스로고를 비롯해 FIFA, KFA 엠블럼이 건물 전면을 채우고 있으며, 입구는 축구장이 연상되는 잔디광장으로 마련됐다.
내부에선 월드컵 열기를 느낄 수 있는 사운드와 스토리라인 기반의 체험 콘텐츠와 참여형 미션으로 구성됐다. 우선 베이스캠프 스티커 투어다. 방문객이 직접 응원전사가 되어 팝업을 즐긴다는 콘셉트다. 내부에 마련된 총 6개의 미션 존을 체험하며 리듬감, 정확도, 순발력, 에너지, 목소리, 팀워크 등 응원전사에게 필요한 능력 스티커를 획득할 수 있다. 6개의 미션 중 4개 이상을 완료하면 카스 월드컵 머천다이즈 1종, 카스 시음 기회, 포토이즘 1회 촬영권이 상품으로 제공된다.
‘카스 치어스 바(Cheers Bar)’에선 카스의 2026 월드컵 한정판 ‘원팀 에디션’을 직접 경험할 수 있다. ‘원팀 에디션’은 대한민국을 상징하는 태극 문양과 국가대표팀 선수 11명의 이미지를 패키지에 반영해 선수와 팬이 하나의 팀이 되어 응원한다는 ‘원팀’의 메시지를 담은 한정판 제품이다.
현장에서는 방문객들이 원팀 에디션에 손흥민, 이강인, 김민재 등 대표팀 주요 선수들의 사인을 레이저로 각인할 수도 있다.
내부 한켠에는 커다란 스크린이 준비됐다. 이곳에서 대표팀 경기 일정에 맞춰 ‘뷰잉 파티’도 진행하기 때문이다. 경기별 회차마다 추첨을 통해 약 50명을 선정해 특별 관람 기회를 제공한다. 현장에서는 임형철 해설위원이 함께 매치 토크쇼, 경기관전 포인트 소개 등 프로그램을 진행할 예정이다.
한편 카스는 2014년부터 2026년까지 FIFA 월드컵 4개 대회에서 공식 스폰서로 참여하고 있다. 2018년에는 거리 응원전을 펼쳤으며, 2022년엔 월드컵 한정판 ‘넘버 카스’ 등을 선보이기도 했다.
올해에는 월드컵 한정판 ONE TEAM 에디션 출시, FIFA 월드컵 현지 직관 티켓 이벤트, ‘월드컵, 우리들의 진짜가 되는 시간’ TVC 공개, 지역 상권 협업 프로모션 등을 통해 월드컵 응원 분위기를 이어가고 있다.
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