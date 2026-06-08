공항서 시진핑 직접 맞이한 김정은…최고 수준의 의전

8일 북한 평양 순안공항에 도착한 시진핑 중국 국가주석(앞줄 왼쪽)과 김정은 북한 국무위원장(앞줄 오른쪽)이 환하게 웃으며 손을 맞잡고 있다. 시 주석의 부인 펑리위안 여사(뒷줄 왼쪽)와 김 위원장의 부인 리설주(뒷줄 오른쪽) 또한 남편들의 곁에서 인사하고 있다. 평양=신화망

‘조중(북-중)

두 나라

인민들 사이의 불패의 친선단결 만세.

’

8일 북한 평양 순안공항에 한국어와 중국어로 이 같은 환영문구가 쓰인 빨간색 대형 현수막이 걸렸다. 시진핑(習近平) 중국 국가주석 일행을 맞이하기 위한 레드카펫도 깔렸다.

이날 낮 12시 10분경 시 주석과 부인 펑리위안(彭麗媛) 여사가 전용기에서 내리자 김정은 북한 국무위원장과 부인 리설주가 박수를 치며 두 사람을 맞았다.

평양=신화망

시 주석이 2019년 6월 집권 후 처음 북한을 찾았을 때도 김 위원장 부부가 직접 공항에 나왔다. 관심을 모았던 김 위원장의 딸 주애는 이날 공항에 나오지 않았다. 중국에서는 펑 여사 외에도 사실상의 2인자로 꼽히는 최측근 차이치(蔡奇) 중국공산당 중앙서기처 서기, 외교 책임자 왕이(王毅) 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 동행했다.

북한은 공항부터 환영식 행사장까지 최고 수준의 의전을 이어갔다. 시 주석을 태운 전용 차량은 수십 대의 의전 오토바이가 호위했고, 도로 양

옆에는 북한 주민들이 나와 인공기와 오성홍기, 꽃다발을 흔들었다.

환영식이 열린 평양 김일성광장 중앙에는 시 주석과 김 위원장의 대형 초상화가 나란히 걸렸다. 중국중앙(CC)TV와 신화통신 등에 따르면 두 정상이 사열대에 오르자 21발의 예포가 발사됐다. 시 주석은 김 위원장의 안내를 받으며 북한군 의장대를 사열했고, 의장대원들은 “시진핑 동지의 건강을 축원한다”고 외쳤다. 광장을 가득 메운 평양시민과 학생들은 “조중 친선” 구호를 외쳤고 시 주석은 손을 흔들어 화답했다. 펑 여사와 리설주는 이날 모두 하얀 옷을 입었다.시 주석과 펑 여사는 환영식 직후 숙소인 금수산 영빈관으로 이동했다. 2019년 6월 시 주석의 방북 때 처음 공개된 곳로 북한을 찾는 국가정상급 외빈을 위한 숙소와 회담장으로 쓰인다.