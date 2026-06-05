국회 출근 한동훈 “계엄 반대로 형극의 길…다시 돌아가도 같을 것”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 5일 14시 46분

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한동훈 무소속 국회의원 당선인이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 본회의 출석에 앞서 기자회견을 하고 있다. 뉴시스
한동훈 무소속 국회의원 당선인이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 본회의 출석에 앞서 기자회견을 하고 있다. 뉴시스
부산 북구갑 재보궐 선거에서 당선된 무소속 한동훈 의원은 5일 국회 본회의에 처음 참석했다. 한 의원은 국회 등원 일성으로 “보수를 재건하라는 시민들의 강력한 바람을 성실한 의정활동으로 실천하겠다”고 했다.

국회의원 배지를 달고 국회에 입성한 한 의원은 본관 앞에서 기자들과 만나 “저는 2024년 12월 3일 밤 이곳에 있었다”며 “그날 제가 대한민국 국민으로서, 국민의힘 당대표로서 했던 결단과 행동으로 저는 그 이후 정치적인 형극(荊棘·가시밭길)의 길을 걸었다”고 말했다.

무소속 한동훈 의원이 5일 오후 서울 여의도 국회의사당 본청으로 지지자들의 환영을 받으며 첫 출근을 위해 도착해 인사말을 하고 있다. 2026.6.5 뉴스1
무소속 한동훈 의원이 5일 오후 서울 여의도 국회의사당 본청으로 지지자들의 환영을 받으며 첫 출근을 위해 도착해 인사말을 하고 있다. 2026.6.5 뉴스1
그러면서 “다시 그때로 돌아간다고 해도 저는 같은 길을 걸을 것”이라며 “시민의 힘으로 제가 다시 이곳에 돌아왔다”고 강조했다.

한 의원은 “시민들을 섬기고 동료 의원들의 말을 경청하겠다”며 “국민을 먼저 생각하는 의정활동을 하겠다”고 했다.

한 의원은 국민의힘 복당 여부에 대해선 “(당에서) 제명된 첫날 ‘돌아가겠다’고 말했다”며 “구체적인 절차를 미리 고민할 단계는 아닌 거 같다”고 했다.

한동훈 무소속 의원이 5일 오후 서울 여의도 국회 본회의장에서 자리하고 있다. 2026.6.5 뉴스1
한동훈 무소속 의원이 5일 오후 서울 여의도 국회 본회의장에서 자리하고 있다. 2026.6.5 뉴스1
이날 한 의원의 국회 출근길에는 친한(친한동훈)계로 분류되는 배현진, 한지아, 박정하, 고동진, 정성국, 진종오, 정연욱, 김성원 의원 등이 함께했다. 이들은 국민의힘 의원총회에 참석하는 대신 한 의원을 맞이했다.
#한동훈#부산 북구갑#재보궐 선거#무소속#국회 본회의
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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