젬마모발이식센터, ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 모발이식 부문 선정

젬마모발이식센터가 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’에서 모발이식 부문 1위에 선정됐다.
젬마모발이식센터는 고객 맞춤형 상담 시스템과 체계적인 사후관리 프로그램을 기반으로 높은 고객 만족도를 구축해 오고 있다. 특히 자체 운영 중인 ‘젬팩터 모낭 융합 이식술’을 통해 개인별 두피 상태와 탈모 유형을 고려한 맞춤형 모발이식을 진행하며 자연스러운 결과 구현에 집중하고 있다.
수술 전에는 빅데이터 기반 모발 정밀 진단 시스템을 통해 고객별 탈모 진행 상태와 두피 환경 등을 종합적으로 분석해 맞춤형 수술 계획을 수립하며, 수술 이후에도 경과 체크 및 두피 케어 프로그램 등을 통해 체계적인 사후관리 시스템을 운영한다.
또한 헤어라인 교정과 정수리 탈모, M자형 탈모 등 다양한 유형의 모발이식 수술을 진행하고 있다.
박경원 대표원장은 “이번 수상은 고객들의 신뢰와 성원 덕분”이라며 “앞으로도 환자 개개인의 상태를 고려한 진료와 사후관리에 힘쓰겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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