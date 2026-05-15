르노코리아, 그랑 콜레오스·필랑트 업계 최대 잔가 보장

르노코리아가 5월 그랑 콜레오스와 필랑트 구매 고객을 대상으로 업계 최고 수준의 잔가보장 프로그램과 저금리·유예형 금융 혜택을 제공한다.
15일 르노코리아에 따르면 자체 차량 가치 보장 프로그램(R:assure)을 통해 그랑 콜레오스와 필랑트 구매 고객에게 3년 기준 최대 67%의 잔가보장율을 제공한다. 연간 주행거리 1만5000km 기준, 차량 반납 및 르노코리아 신차 재구매 조건이 적용된다.
특히 르노코리아 금융 관계사 MFS의 ‘잔가보장 할부’ 이용 시 혜택은 더욱 커진다. 하이브리드 모델 고객은 연간 주행거리 1만km 이하 조건 충족 시 3년 뒤 최대 69% 잔가를 인정받을 수 있다.
예를 들어 그랑 콜레오스 하이브리드 E-테크 아이코닉 트림(4208만9000원)을 선수금 20% 조건으로 구매할 경우 월 납입금은 약 26만 원 수준이다. 36개월 이용 후 추가 비용이나 르노코리아 신차 재구매 조건 없이 차량 반납도 가능하다.
스마트유예 할부 상품도 운영한다. 차량 가격의 최대 70%까지 유예율을 설정할 수 있다. 3년 후 차량 반납 시 추가 부담을 최소화한 것이 특징이다.
필랑트 역시 프리미엄 케어 혜택을 앞세운다. 엔진오일 세트·에어컨 필터 교환, 프리미엄 점검, 브레이크 오일 교환 등을 포함한 유지관리 프로그램을 기본 제공한다.
르노코리아는 금융 혜택 외에도 전국 로드쇼와 시승 행사를 통해 하이브리드 모델 고객 접점 확대에 나선다. 5~6월 전국 주요 도시에서 진행되는 ‘르 보야지’ 로드쇼에서는 그랑 콜레오스와 필랑트 전시·시승, 체험형 이벤트 등을 운영할 예정이다.
한편 그랑 콜레오스는 지난해 출시 이후 누적 판매 약 6만9000대를 기록했다. ‘올해의 SUV’ 3관왕과 KNCAP 최고 등급을 획득했다. 필랑트는 르노코리아의 글로벌 플래그십 크로스오버로, STEAM 기반 첨단 인포테인먼트와 강화된 안전·전동화 기술을 앞세워 시장 공략에 나서고 있다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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