왜 손실 난 주식 못 팔까…개미가 빠지기 쉬운 4가지 함정

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첫번째는 처분 효과(Disposition Effect)이다. 일부 주식 투자자들은 계좌에서 손실이 발생한 종목을 보면서 “본전만 찾으면 팔아야지”라는 생각을 해 본 경험이 있을 것이다. 반면, 수익이 발생한 종목은 자신의 훌륭한 투자 결정을 자화자찬하며 매도한 경우도 많을 것이다. 손실이 난 종목을 더 오래 보유하려는 행동이 바로 처분효과이다.두번째는 최근성 편향(Recency Bias)을 꼽을 수 있다. 인간의 뇌는 최근의 경험을 과대 평가하도록 설계돼 있다고 한다. 2020년 인터넷 플랫폼 주식의 인기, 2023년 2차전지 테마주 열풍 등이 이와 같은 최근성 편향의 산물이다. 글로벌 펀드 평가사 모닝스타에 따르면, 개인 투자자가의 실현 수익률은 같은 기간 자신이 투자한 펀드 자체 수익률보다 연평균 1% 이상 낮았다. 큰 수치로 보이지 않지만, 매년 반복될수록 수익률 차이는 커질 수 밖에 없다. 두 수익률의 차이는 ‘오를 때 들어가서 떨어질 때 나오는’ 타이밍 실수에서 발생한 것으로 밝혀졌다. 한국에서도 동일한 상황이 반복된다.셋째, 자기과신(Overconfidence Bias)은 개인이 자신의 능력을 실제보다 더 높게 평가하는 경향을 의미한다. 자신이 남보다 낫다는 우월감에서 비롯되기도 하지만, 내가 가진 정보가 틀렸을 가능성을 과소평가하면서 나타나기도 한다. 자기 과신에 빠진 투자자는 시장 상승 덕에 거둔 수익도 자기 판단의 결과라고 믿고, 매매 빈도를 높인다.

넷째, 소유 효과(Endowment Effect)이다. 오래 보유한 종목, 다니던 회사의 자사주, 물려받은 우량주는 객관적 가치 이상으로 과대평가된다. 내가 가진 것이어서 더 좋아 보인다는 것이다. ‘내가 잘 아는 회사’, ‘내가 다녔던 회사’라는 애착이 더해지면서 한 종목·한 섹터에 자산의 30~50%를 집중하는 위험으로 이어진다. 장기간 시장에서 소외되는 결과로 이어질 수도 있다.네 가지 편향은 연령을 가리지 않는다. 다만 결과의 무게가 다르다. 30대 투자자가 30% 손실을 보면 주식시장의 장기 상승과 함께 10년 안팎의 시간 속에서 대체로 회복된다. 하지만 70세 투자자가 30% 손실을 입으면, 회복 이전에 자금이 먼저 바닥날 수 있다. 같은 실수라도 영올드에게는 더 세심한 주의가 필요하다는 것이다.손실 회피심리가 극단적으로 발생할 때 피해는 걷잡을 수 없이 커진다. 손실이 주는 심리적 무게는 같은 크기 이익의 약 두 배라고 한다. 이 공포로 인해 약세장의 바닥에서 패닉 매도를 하게 되고, 시장에서 한 번 빠져나온 투자자는 수 년간 시장에 복귀하지 못하는 경우가 많다. 객관적인 조언을 듣지 않고 자기 고집에 의존하는 투자, 리밸런싱을 미루는 습관은 젊은 투자자에게는 기회 비용에 그칠 수 있지만, 영올드에게는 은퇴자산이 잠식될 수 있는 위험 관리 실패가 될 수 있다.자동 적립식투자, 규칙적인 리밸런싱, 사전에 정해 둔 매도 규칙, 그리고 시장이 흔들릴 때 물어볼 수 있는 외부의 조언자 확보 등이 인지적 편향에 빠지는 것을 제한할 수 있는 시스템 구축의 첫걸음이다. 글로벌 운용사 뱅가드의 연구에 따르면, 투자 컨설턴트가 고객에게 더해주는 가치 중 가장 큰 항목은 종목 선택도 자산 배분도 아닌 ‘행동 코칭(behavioral coaching)’이었다. 흔들리는 순간에 한 번 더 멈춰 세우는 역할이 가장 큰 가치를 만드는 것이다. 투자자의 가장 큰 적은 시장의 변동성이 아니라, 변동성 앞에서 흔들리는 자기 자신이다.

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