이호진 전 태광그룹 회장, 한국배구연맹 총재 맡아

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 28일 15시 09분

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이호진 전 태광그룹 회장(64)이 한국배구연맹(KOVO) 총재를 맡는다. KOVO는 이사회와 임시총회를 거쳐 이 신임 총재를 선임했다고 28일 밝혔다. 임기는 올해 7월부터 3년이다. 이 총재는 1993년 흥국생명에 입사해 태광산업 대표이사 사장과 회장을 지냈으며 올해 2월부터 프로배구 여자부 흥국생명 구단주를 맡고 있다. 흥국생명은 2026~2027시즌부터 3년간 V리그 타이틀 스폰서도 맡는다.
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김배중 기자 wanted@donga.com
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