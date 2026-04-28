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이호진 전 태광그룹 회장, 한국배구연맹 총재 맡아
동아일보
업데이트
2026-04-28 15:10
2026년 4월 28일 15시 10분
입력
2026-04-28 15:09
2026년 4월 28일 15시 09분
김배중 기자
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이호진 전 태광그룹 회장(64)이 한국배구연맹(KOVO) 총재를 맡는다. KOVO는 이사회와 임시총회를 거쳐 이 신임 총재를 선임했다고 28일 밝혔다. 임기는 올해 7월부터 3년이다. 이 총재는 1993년 흥국생명에 입사해 태광산업 대표이사 사장과 회장을 지냈으며 올해 2월부터 프로배구 여자부 흥국생명 구단주를 맡고 있다. 흥국생명은 2026~2027시즌부터 3년간 V리그 타이틀 스폰서도 맡는다.
#이호진
#태광그룹
#한국배구연맹
#KOVO
#총재
김배중 기자 wanted@donga.com
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