혼다코리아, ‘혼다데이 베이스캠프’ 개최

혼다코리아가 지난 25일 전북 무주 덕유산 리조트에서 ‘혼다데이 베이스캠프’를 개최했다. ‘혼다데이’는 전국 주요 거점을 순회하며 고객과의 소통을 강화하는 행사다. 지난 2022년 양평을 시작으로 춘천·경주·상주·용인 등에서 이어져 왔다.
이번 행사는 ‘베이스캠프’를 콘셉트로, 전국 각지의 고객이 한자리에 모인다는 의미를 담았다. 행사장에는 셀프 캠핑존을 마련해 휴식과 보드게임 등 체험 요소를 결합, 가족 단위 방문객의 참여를 유도했다.
이벤트 참여 시 스탬프를 적립해 경품을 제공하는 ‘스탬프 랠리’를 도입해 체류 시간과 참여도를 끌어올렸다. 모터사이클 부문에서는 GB350 시리즈, CBR650R·CB650R E-클러치 등 총 11개 모델 시승 프로그램이 운영됐다. 2026년형 슈퍼커브를 포함한 신모델 전시와 미니 짐카나 체험도 진행됐다.
‘트렁크 테트리스’, ‘라이언 물컵 구하기’, 사각지대 체험 등 실주행 기반 프로그램이 호응을 얻었고, 아케이드형 미니게임과 커스텀 키링 제작 등 체험 콘텐츠도 마련됐다.
현장에는 ‘혼다 모빌리티 카페 더 고’를 통해 식음료와 휴식 공간을 제공했다. 프로혼다·피렐리 타이어 등 스폰서존도 운영해 볼거리를 선보였다. 2026년형 슈퍼커브 2대를 경품으로 제공한 럭키 드로우도 진행됐다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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