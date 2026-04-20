메르세데스-벤츠 그룹, 韓 하이니켈 배터리 비중 확대

메르세데스-벤츠 그룹이 한국 핵심 파트너사들과의 협력을 확대하며 전동화·디지털화 전략 강화에 박차를 가한다.
메르세데스-벤츠 그룹은 최고경영진은 20일 서울을 방문해 삼성SDI, LG에너지솔루션 등 주요 협력사와 만나 미래 모빌리티 협력 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.
올라 칼레니우스 CEO는 “이번 방한은 메르세데스-벤츠의 중요한 이정표를 기념하는 자리”라며 “다년간 진행될 신차 출시 캠페인의 초석인 ‘디 올-뉴 일렉트릭 C-클래스’를 선보이고, 한국 주요 공급사들과의 전략적 협력을 통해 차세대 혁신 기반을 다지고자 한다”고 말했다.
요르그 부르저 CTO는 “경쟁력을 갖춘 한국 기업들과 핵심 기술 분야 협력을 확대하고 있다”며 “이번 협력을 통해 전동화와 디지털화, 미래 모빌리티 혁신을 가속화할 것”이라고 덧붙였다.
이날 메르세데스-벤츠 그룹은 서울 강남구 안다즈 서울 강남에서 삼성SDI와 차세대 전기차 플랫폼에 적용될 하이니켈 배터리 공급을 위한 다년 계약을 체결했다. 양사는 2025년 11월 첫 회동 이후 기술 협력 강화를 지속 논의해 왔다. 이번 계약을 통해 협력 관계를 한층 공고히 하는 동시에 고성능 배터리의 안정적인 공급망을 확보하게 됐다.
LG에너지솔루션과의 전략적 파트너십도 재확인됐다. 양사는 디스플레이 및 배터리 분야에서 장기적인 협력을 이어오고 있다. LG에너지솔루션은 지난해 10월 리튬인산철(LFP) 배터리 공급사로 선정된 바 있다. 또한 다양한 차량 세그먼트에 배터리를 공급해온 핵심 파트너로, 벤츠는 협력을 바탕으로 차종별 특성에 최적화된 배터리를 적용하며 전동화 전략을 추진할 계획이다.
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