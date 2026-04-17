KG 모빌리티, 전국 대리점 대 간담회 개최

KG 모빌리티(이하 KGM)가 16일 대전 대덕구 소재 기술교육원에서 전국 대리점 대표들과 간담회를 열었다.
이번 간담회에서는 1분기 판매 실적을 공유하고 2분기 영업 운영 계획 및 주요 마케팅 전략에 대한 의견을 나눴다. 상생을 위한 협력 방안도 논의됐다. 또한 ‘슬림 페이 플랜’과 ‘무쏘 리스 상품’ 등 고객 혜택을 강화한 판촉 프로그램 교육도 함께 진행됐다.
이와 함께 KGM은 지난 2월 출시한 커머셜 브랜드 KGMC의 7m 저상 전기버스 ‘E-스타나’를 2분기 내 전국 대리점을 통해 판매하기로 하고 관련 제품 교육도 실시했다. 해당 차량은 마을버스, 학원버스, 관광버스 등 다양한 용도로 활용 가능하다.
권교원 전무는 “대리점은 고객과 가장 가까운 접점에서 KGM의 얼굴 역할을 하는 중요한 파트너”라며 “어려운 영업 환경 속에서도 함께 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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