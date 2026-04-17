메르세데스-벤츠 코리아, 고성능 전략 차종 드라마 투입

메르세데스-벤츠 코리아가 드라마 ‘21세기 대군부인’에 차량을 지원한다.
지원 차량은 메르세데스-마이바흐 S-클래스를 포함한 플래그십 세단, 고성능 AMG 라인업, 전기차 및 SUV 등 총 9종으로 구성됐다.
21세기 대군부인은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 한 드라마다. 작품은 MBC 본방송과 함께 디즈니플러스와 웨이브 등 OTT 플랫폼을 통해서도 공개될 예정이다.
메르세데스 벤츠 코리아는 이번 협업을 통해 드라마 주요 캐릭터 이미지와 차량을 결합해 브랜드 정체성을 강조한다는 전략이다. 극 중 이안대군은 메르세데스-AMG GT 55 4매틱+를 통해 역동적인 이미지를 강조할 예정이다. 성희주는 메르세데스-AMG SL 63 4매틱+와 메르세데스-마이바흐 S 680를 통해 고급스럽고 강렬한 이미지를 표현한다.
이와 함께 왕실 의전 차량으로 마이바흐 S 680가 투입된다. 경호 차량은 S 580 등장 예정이다. 주요 장면마다 플래그십 모델이 배치돼 브랜드 고급 이미지를 부각할 계획이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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