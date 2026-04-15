정청래 “하정우 좋아하냐” 전재수 “사랑한다”…부산 북갑 또 러브콜

더불어민주당 정청래 대표가 부산을 찾아 부산시장 후보인 전재수 의원에게 “(하정우 대통령AI미래기획수석비서관을) 좋아하느냐”고 묻고 전 의원이 “사랑한다”고 화답하는 장면을 연출했다. 이재명 대통령이 하 수석에게 “작업에 넘어가면 안 된다”고 제동을 걸었지만 전 의원의 지역구인 부산 북갑 보궐선거 후보로 영입하려는 정 대표가 하 수석에게 또 다시 러브콜을 보낸 것이다.
15일 정 대표는 부산 동구 부산항 국제컨벤션센터에서 열린 현장 최고위원회 말미에 옆 자리에 앉은 전 의원에게 “하 수석이 전 의원 후배지 않느냐”고 묻자 전 의원은 “고등학교 6년 후배다. 우리 고등학교에 이렇게 걸출한 인물이 있는 줄 몰랐다”고 했다.
이어 정 대표가 “(하 수석은) 북구에서 초·중·고를 나왔느냐”고 물었고, 전 의원은 하 수석이 사상구의 사상초·사상중·구덕고를 졸업한 이력을 언급하며 “지금은 사상구이지만 저희가 학교 다닐 땐 북구였다. (하 수석은) ‘북구 사단’”이라고 했다. 이에 정 대표는 “전 의원의 사랑이 오늘 보도될 테니 본인도 느낄 수 있을 것”이라고 덧붙였다.
정 대표는 조만간 하 수석을 직접 만날 예정인 것으로 전해졌다. 정 대표는 기자들과 만나 하 수석과의 만남에 대해 “조금만 기다려달라. 밥 지을 때 솥 계속 열어보면 밥이 잘 안 된다”고 했다. 강훈식 대통령비서실장은 청와대에서 기자들과 만나 하 수석의 출마 가능성과 관련해 “대통령은 참모가 곁을 지키기를 바랄 거고 당은 당대로 인재가 필요한 측면이 있을 것”이라며 “하 수석 결정에 달려 있는 문제”라고 했다.
부산 북갑에 출마한 한동훈 전 국민의힘 대표는 전 의원이 통일교로부터 까르띠에 시계를 받았다는 의혹에 대한 공세를 이어갔다. 한 전 대표가 “까르띠에 시계를 받았는지 안 받았는지 하라”고 압박하는 데 대해 전 의원은 “이미 종결된 사안”이라며 “왜곡 선전 선동의 링으로 끌어들이려고 하는데 올라갈 이유가 전혀 없다”고 했다. 이에 한 전 대표는 소셜네트워크서비스(SNS)에 “전 의원은 오늘도 ‘까르띠에 안받았다’ 한마디를 못한다”며 “받았네 받았어”라고 했다.
조국혁신당 조국 대표는 여러 민주당 인사들이 자신의 부산 출마를 만류한 사실을 거론랬다. 그는 한 유튜브에서 “‘박형준 대 전재수’ 구도가 중심이 돼야 하는데 제가 나가면 ‘조국 대 한동훈’ 이렇게 구도가 바뀌면서 부산시장 선거에 문제가 발생할 수 있다고 우려하더라”라고 전했다.
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