정청래 “하정우 좋아하냐” 전재수 “사랑한다”…부산 북갑 또 러브콜

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정청래 더불어민주당 대표와 전재수 부산시장 후보가 15일 부산 부산진구 부전시장을 찾아 상인과 인사하고 있다. 2026.4.15 ⓒ 뉴스1
정청래 더불어민주당 대표와 전재수 부산시장 후보가 15일 부산 부산진구 부전시장을 찾아 상인과 인사하고 있다. 2026.4.15 ⓒ 뉴스1
더불어민주당 정청래 대표가 부산을 찾아 부산시장 후보인 전재수 의원에게 “(하정우 대통령AI미래기획수석비서관을) 좋아하느냐”고 묻고 전 의원이 “사랑한다”고 화답하는 장면을 연출했다. 이재명 대통령이 하 수석에게 “작업에 넘어가면 안 된다”고 제동을 걸었지만 전 의원의 지역구인 부산 북갑 보궐선거 후보로 영입하려는 정 대표가 하 수석에게 또 다시 러브콜을 보낸 것이다.

15일 정 대표는 부산 동구 부산항 국제컨벤션센터에서 열린 현장 최고위원회 말미에 옆 자리에 앉은 전 의원에게 “하 수석이 전 의원 후배지 않느냐”고 묻자 전 의원은 “고등학교 6년 후배다. 우리 고등학교에 이렇게 걸출한 인물이 있는 줄 몰랐다”고 했다.

이어 정 대표가 “(하 수석은) 북구에서 초·중·고를 나왔느냐”고 물었고, 전 의원은 하 수석이 사상구의 사상초·사상중·구덕고를 졸업한 이력을 언급하며 “지금은 사상구이지만 저희가 학교 다닐 땐 북구였다. (하 수석은) ‘북구 사단’”이라고 했다. 이에 정 대표는 “전 의원의 사랑이 오늘 보도될 테니 본인도 느낄 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

정청래 더불어민주당 대표가 15일 부산 동구 부산항 국제전시컨벤션센터에서 열린 부산 현장 최고위원회 회의에 참석, 전재수 부산시장 후보에게 파란 점퍼를 입혀주고 있다. 2026.04.15. 뉴시스
정청래 더불어민주당 대표가 15일 부산 동구 부산항 국제전시컨벤션센터에서 열린 부산 현장 최고위원회 회의에 참석, 전재수 부산시장 후보에게 파란 점퍼를 입혀주고 있다. 2026.04.15. 뉴시스
정 대표는 조만간 하 수석을 직접 만날 예정인 것으로 전해졌다. 정 대표는 기자들과 만나 하 수석과의 만남에 대해 “조금만 기다려달라. 밥 지을 때 솥 계속 열어보면 밥이 잘 안 된다”고 했다. 강훈식 대통령비서실장은 청와대에서 기자들과 만나 하 수석의 출마 가능성과 관련해 “대통령은 참모가 곁을 지키기를 바랄 거고 당은 당대로 인재가 필요한 측면이 있을 것”이라며 “하 수석 결정에 달려 있는 문제”라고 했다.

부산 북갑에 출마한 한동훈 전 국민의힘 대표는 전 의원이 통일교로부터 까르띠에 시계를 받았다는 의혹에 대한 공세를 이어갔다. 한 전 대표가 “까르띠에 시계를 받았는지 안 받았는지 하라”고 압박하는 데 대해 전 의원은 “이미 종결된 사안”이라며 “왜곡 선전 선동의 링으로 끌어들이려고 하는데 올라갈 이유가 전혀 없다”고 했다. 이에 한 전 대표는 소셜네트워크서비스(SNS)에 “전 의원은 오늘도 ‘까르띠에 안받았다’ 한마디를 못한다”며 “받았네 받았어”라고 했다.

조국혁신당 조국 대표는 여러 민주당 인사들이 자신의 부산 출마를 만류한 사실을 거론랬다. 그는 한 유튜브에서 “‘박형준 대 전재수’ 구도가 중심이 돼야 하는데 제가 나가면 ‘조국 대 한동훈’ 이렇게 구도가 바뀌면서 부산시장 선거에 문제가 발생할 수 있다고 우려하더라”라고 전했다.

#지방선거#하정우#정청래#전재수
조권형 기자 buzz@donga.com
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