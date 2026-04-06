이스라엘, 이란 최대 석유화학 시설 공습…휴전 협상 방해?

이스라엘이 6일 이란의 최대 석유화학 시설을 향한 대규모 공격을 감행했다. 또 이란 혁명수비대의 고위 사령관을 살해한 것으로 나타났다. 외신들은 미국과 이란 간 휴전 협상이 진행되고 있는 가운데 감행된 이스라엘의 잇따른 공격이 협상에 어떤 영향을 줄 지 분석에 나섰다.
이날 워싱턴포스트(WP)에 따르면 이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관은 이란 천연가스 생산량의 70%를 차지하는 사우스파르스(South Pars) 천연가스전 인근의 아살루예 파르스특별경제에너지단지(PSEEZ)를 공격했다. 그는 성명을 통해 “이란 석유화학 생산의 50% 정도를 담당하는 시설에 큰 타격을 입혔다”고 했다.
미국 ABC뉴스는 미국 에너지정보청(EIA)의 조사 결과를 인용해 페르시아만 연안에 위치한 이 가스전에 약 1700조 ㎥의 가스가 매장되어 있다고 전했다. WP는 미국 백악관이 이번 공격에 대한 질문에 즉각적인 답변을 내놓지 않았다고 보도했다.
한편 WP는 이란 국영 언론과 이스라엘 국방부 장관의 발언 등을 종합해 이날 이란에 대한 공격으로 숨진 사망자 중에 이란 혁명수비대의 정보 책임자 마지드 카데미가 포함돼있다고 보도했다. 이스라엘군은 또 이란 혁명수비대의 비밀부대 쿠드스군 아스가르 바크리 지휘관을 사살했다고 밝혔다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 X를 통해 “(전날 밤) 우리는 이란 혁명수비대 정보부장 마지드 카데미와 쿠드스군 840부대 사령관 아스가르 바크리를 제거했다”고 확인했다.
이스라엘의 공격에 대해 WP는 “미국과 이란 간의 휴전 협상에 대한 의구심이 커지고 있다”고 평가했다. 외신들은 미국과 이란 간 협상이 진행되는 상황에서 이스라엘의 태도가 협상의 주요 변수 중 하나가 될 것이라고 예상해왔다. 이미 이스라엘은 미국의 우려에도 이란의 에너지 시설 등에 대한 공격을 감행했던 경험이 있다. 미국과는 달리 이스라엘은 주적인 이란 체제의 완전한 붕괴 필요성을 강조하고 있다.
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