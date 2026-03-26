LH, 고령자 대상 ‘AI 돌봄전화’ 확대

한국토지주택공사(이하 LH)가 공공임대주택 거주 고령자를 대상으로 ‘AI 돌봄전화 서비스’를 전국으로 확대한다.
AI 돌봄전화는 인공지능이 정기적으로 안부 전화를 걸어 말벗 기능과 건강 상태, 이상 징후 등을 점검하는 서비스다. LH는 지난해 인천 지역 1200명을 대상으로 시범 운영한 결과, 낮은 비용으로 효율적인 돌봄 제공이 가능하다는 점을 확인했다. 서비스 단가는 1인당 약 8000원으로, 기존 방문 돌봄(약 13만 원)의 6% 수준에 그친다.
LH는 올해 5월부터 서비스를 전국으로 확대하고, 대상도 기존 4700명에서 최대 8000명까지 늘릴 계획이다. 특히 비대면 방식으로 지역 제한을 해소하고, 고위험군에는 기존 방문 돌봄을 병행해 안전망을 유지할 예정이다.
LH는 AI 콜센터 구축과 비전 AI 기반 유지보수 플랫폼 등으로 적용 범위를 확대할 방침이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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