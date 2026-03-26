이란대사 “美투자 유전 이용한 한국 선박, 호르무즈 통과 불가”

사이드 쿠제치 주한 이란대사는 26일 미국 기업과 거래하거나 미국 자본이 투자된 페르시아만 유전 및 에너지 시설을 이용하는 한국 선박은 호르무즈 해협 통과가 어렵다는 입장을 밝혔다.
쿠제치 대사는 이날 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 “한국 선박의 제원 정보를 사전에 제공해달라 요청했다”며 “이란 군과 관계 당국의 조율 및 검토를 거쳐 해당 선박들이 호르무즈 해협을 통과할 수 있도록 하기 위한 것”이라고 말했다. 한국 선박의 통행을 검토하겠다며 통행 자체를 금지하지는 않는다는 뜻을 내비친 것으로 해석된다.
그러나 쿠제치 대사는 검토 조건과 관련해 “우리는 미국과 이스라엘과 관련된 모든 대상에 대해서는 이 해협 통과를 허용하지 않는다는 입장”이라며 “이러한 제재는 페르시아만 지역 국가들의 에너지 기업이나 유전 개발에 투자한 미국 기업과 그 주주들에도 적용된다”고 했다. 이어 ‘한국이 이란과 우호적 관계를 갖고 있어도 미국 회사가 투자한 유전 시설을 이용하는 석유·가스는 항해가 불가능하냐’는 질문에 “그렇다”며 “미국 기업들과 거래하고 있는 기업들은 전시 상황에서 제재 대상이 되고 있다”고 답했다.
쿠제치 대사는 “이란이 공격을 받는 상황에서 미국 기업들이 아무런 제약 없이 자유롭게 사업을 이어간다는 것은 현실적으로 있을 수 없는 일”이라며 “이러한 상황에서 우리를 비난해서는 안 된다. 책임은 미국에 있다”고 주장했다. 최근 이란이 국제해사기구(IMO) 회원국에 ‘비적대적 선박’에 한해 사전 조율을 거쳐 호르무즈 해협을 통과할 수 있다고 밝힌 가운데, 한국 선박이 미국과의 연관성이 있으면 제재 대상이 될 수 있다고 공개적으로 밝힌 것이다.
정부는 일단 신중한 입장이다. 외교부 당국자는 “이란 측이 한국 선박의 호르무즈 해협 통과 조건을 구체적으로 설명한 바는 없다”면서 “중동 정세를 주시하면서 우리 국민 보호와 에너지 수송로 안전 확보 방안을 모색하고 있다”고 밝혔다. 조현 외교부 장관은 25일 비상경제본부 브리핑에서 “이란 측의 보장이 모두에게 가능한 것인지 등 여러 가지를 복합적으로 점검해야 한다”며 “지금 판단을 내리기는 좀 이르다”고 말했다. 현재 호르무즈 해협에는 한국 선박 26척이 고립돼 있다.
쿠제치 대사는 미국이 한국 등 동맹국에 호르무즈 해협 통항 지원을 요청하는 데 대해서도 경고 메시지를 냈다. 그는 “한국이 이 지역에서 벌어진 참혹한 사태에 동참하지 않고, 이러한 실패의 공범이 되지 않기를 바란다”며 “트럼프가 스스로 만들어낸 이 위기를 스스로 해결하도록 요구해야 한다”고 말했다.
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