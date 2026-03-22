오세훈 “중도확장 선대위 서둘러야”…장동혁 “공천 마무리 먼저”

국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 서울시장 후보 공천을 추가 접수로 신청한 오세훈 현 시장과 박수민 의원, 김충환 전 서울 강동구청장에 대한 면접을 22일 진행했다. 서울시장 경선 방식으론 6명인 예비후보를 3명으로 압축해 본 경선을 치르는 방안이 유력한 것으로 알려졌다.
오 시장은 이날 오후 서울 여의도 국민의힘 당사에서 면접을 본 후 기자들과 만나 “제가 주장하는 혁신형 선거대책위원회의 뜻은 ‘중도확장’ 선대위”라며 “중도층에 소구할 수 있는 당의 브랜딩, 전략 등이 필요한데, 그것을 가능케 하는 선대위가 없으면 서울, 수도권의 선거를 치르기 어렵다”고 말했다. 혁신 선대위가 장동혁 대표 2선 후퇴를 뜻하는 것이냐는 질문에는 “대여투쟁은 현재 지도부가 해야 한다. 그러면서 수도권 선거를 치르기 위한 중도확장성이 있는 당의 노선을 함께 추구해달라는 것”이라고 했다.
오 시장은 “원래는 공천이 마무리되는 시점에 (선대위가) 출범하는 게 통례지만, 이번 선거는 수도권 지지율이 매우 열악하기 때문에 그 점을 보완하기 위해 조속한 시일 내에 출범해야 한다”고 말했다.
반면 장동혁 대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 “공천이 마무리되면 선대위를 발족시키겠다”며 오 시장의 조기 선대위 출범 요구를 일축했다.
한편 오 시장과 함께 면접을 본 박 의원은 “서울은 어느새 사는 사람이 아닌 방문하는 사람들이 즐거운 도시가 됐다”면서 “도로의 지하화를 통해 서울의 숨통을 뚫겠다”고 강조했다. 김 전 구청장은 “김포시를 편입하게 되면 바다가 있는 서울시가 될 수 있다. 반드시 해야겠다고 생각한다”고 했다.
국민의힘 서울시장 경선에는 이날 면접을 본 3명을 포함해 윤희숙 전 의원과 이상규 서울 성북을 당협위원장, 이승현 인팩코리아 대표 등 총 6명이 경쟁하고 있다. 공관위는 이들 중 3명을 추려 경선을 치르는 방안을 유력하게 검토 중이다. 공관위는 이르면 23일 서울시장 경선 방식과 본 경선 대상자 등을 확정할 전망이다.
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