국내 1위 대부업체 자회사 해킹 사고…주소·직장·계좌번호까지 털렸다

국내 대부업체 1위 리드코프의 자회사인 앤알캐피탈대부에서 고객들의 개인 정보가 해킹 사고로 대량 유출됐다. 금융감독원은 사태 파악을 위해 현장 검사에 나섰다.
22일 금융당국에 따르면 금감원은 12일부터 서울 중구에 있는 앤알캐피탈대부 본사에 대한 현장 검사를 진행 중이다. 앞서 이달 초 금융보안원은 해킹 정보가 거래되는 다크웹 사이트에서 앤알캐피탈 고객 39명의 정보가 유출된 사실을 확인하고 금감원에 보고했다. 유출된 정보에는 고객 이름, 전화번호, 주소, 직장명, 입사일, 연간 소득뿐 아니라 신용점수, 대출 신청 및 승인 금액, 계좌번호 등까지 포함됐다.
금감원은 내부 직원이 업무용 컴퓨터에 프로그램을 설치하는 과정에서 악성코드가 침투한 것으로 보고 있다. 금감원 관계자는 “검사 결과에 따라 위법 사실이 확인되면 향후 제재, 수사기관 의뢰 등을 검토할 수 있다”라고 설명했다.
앤알캐피탈대부는 정보 유출이 확인된 39명의 고객에게 해킹 사실을 통보했다. 2005년 설립된 앤알캐피탈대부는 국내 대부업체 1위이자 상장사인 리드코프의 자회사다. 앤알캐피탈대부 관계자는 “외부 공격으로 인해 내부 시스템이 무단으로 해킹된 사건”이라고 말했다.
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