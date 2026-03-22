“잠깐 눈 붙인다더니…” 쪽잠 시간 덮친 화마, 남편과 마지막 통화 됐다

20일 오후 1시경 대전 대덕구 자동차 부품 제조업체인 안전공업 공장의 모습은 여느 때와 마찬가지로 평온했다. 점심 식사를 마친 직원들은 공장 안의 휴게실과 헬스장 등으로 삼삼오오 흩어졌다. 오후 1시 30분까지의 짧은 휴식 시간을 이용해 잠시 눈을 붙이려 했던 것. 미처 자리를 잡지 못한 직원들은 주차된 차에서 짧은 낮잠을 청하기도 했다. 그러나 오후 1시 17분경, 공장 1층에서 원인을 알 수 없는 불이 발생하면서 공장은 고함과 절규로 가득 찼다. ● 짧은 낮잠 청하던 시간에 큰불
생존자들에 따르면 이 공장의 점심시간은 낮 12시 30분부터 오후 1시 30분까지였다. 한 직원은 “일찍 식사를 마친 직원들은 주로 낮잠을 잔다”며 “공장 안의 휴식 공간을 낮잠 자는 곳으로 쓴다”고 전했다.
공장 안 휴게 공간은 2층 휴게실과, 2층과 3층 사이에 불법으로 증축한 복층 공간에 있는 헬스장(탈의실) 등이었다. 점심시간이면 식사를 마친 수십 명의 직원들이 아곳에 모여 눈을 붙이고 휴식을 취했다고 한다. 복층에 있는 헬스장에는 아령 등의 운동 기구가 있기는 하지만 직원들은 “쪽잠을 자는 곳으로 사실상 휴게실처럼 쓰였다”고 전했다.
사망자 14명 중 10명이 헬스장 등 휴게 공간에서 발견된 것도 이런 직원들의 일과 패턴 때문이다. 소방 당국은 불길이 빠르게 번지면서 2층과 복층 공간 등에 마련된 휴게시설에서 쉬고 있던 직원들 다수가 미처 대피하지 못하고 참변을 당한 것으로 보고 있다.
나머지 사망자들은 대피로를 찾다가 미처 나오지 못한 것으로 추정된다. 소방 관계자는 “2층 물탱크실에서 발견된 사망자 3명은 사무공간에서 대피하려다 탈출로를 찾지 못하자 급한대로 물탱크실로 갔던 것으로 보인다”며 “캄캄한 연기로 인해 대피로를 찾기 쉽지 않았을 것”이라고 설명했다. 나머지 사망자 1명은 남자 화장실에서 발견됐다.
● “내 새끼 왜 여깄어” 유족들 오열
연락이 닿지 않는 직원의 소식을 듣기 위해 공장으로 달려왔던 가족들은 공장 안에서 연이어 실종자 시신이 발견되자 말을 잊지 못했다. 21일 화재 현장 앞에서 만난 여성은 화재 발생 20분 전 남편과 전화 통화를 했다. 그는 “점심시간이라면서 잠깐 눈 붙인다고 했다. 그 통화가 마지막일 줄은 몰랐는데…”라며 말을 잇지 못했다. 40대 아들을 잃은 부친 최모 씨(66)는 “공장에서 컴컴한 연기가 올라올 때마다 가슴이 미어졌다”며 “불이 났다는 뉴스를 보고 계속 전화를 걸었는데 마지막 말도 못 들었다”고 눈시울을 붉혔다.
한 40대 희생자의 매제는 고인에 대해 “맞벌이로 바쁜 여동생 부부를 위해 조카 셋을 돌봐주고 경제적 지원까지 아끼지 않았던 분이었다”며 “아내가 옷을 살 때면 늘 두 벌씩 사서 하나는 오빠 몫으로 챙겨둘 정도로 가까웠다”며 말을 흐렸다.
이번 사고 희생자 상당수는 가족의 생계를 책임지던 40~50대 가장들로 전해져 안타까움을 더했다. 조카를 떠나보냈다는 삼촌은 “조카가 혼자서 생계를 도맡았는데, 남겨진 어린 자녀들을 생각하니 눈앞이 컴컴하다”며 고개를 떨궜다.
22일 대전시청 1층에 마련된 합동분향소에도 유족들과 시민들의 발걸음이 이어졌다. 이곳에서도 흐느끼는 소리가 끊이지 않았다. 아들을 떠나보낸 한 어머니는 “내 새끼 왜 여깄어, 엄마도 데리고 가”라고 절규하며 아들의 이름 석 자가 새겨진 명패를 어루만졌다. 이날 직원들과 함께 합동분향소를 찾은 손주환 안전공업 대표이사는 위패 앞에 손을 모은 채 “정말 죄송하다”고 했다.
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