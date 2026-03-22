서울은 ‘명픽’ 정원오 집중공격, 경기는 계파전…與경선 네거티브 격화

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 22일 20시 00분

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20일 서울 마포구 JTBC에서 열린 더불어민주당 서울시장 예비경선 합동토론회에서 예비후보들이 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 김형남, 정원오, 전현희, 박주민, 김영배 예비후보. 2026.3.20 국회사진기자단
20일 서울 마포구 JTBC에서 열린 더불어민주당 서울시장 예비경선 합동토론회에서 예비후보들이 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 김형남, 정원오, 전현희, 박주민, 김영배 예비후보. 2026.3.20 국회사진기자단
6·3 지방선거를 앞두고 서울시장과 경기도지사 경선을 둘러싼 더불어민주당 주자 간 네거티브 공세가 격화되고 있다. 서울에선 이재명 대통령의 공개 칭찬으로 ‘명픽’(이재명 대통령의 선택)으로 불리는 정원오 전 서울 성동구청장에 대한 집중 공세가 이어지는 가운데 경기에선 친명(친이재명)계와 친노(친노무현)·친문(친문재인) 등 이른바 구주류 지지층 간 갈등이 두드러지는 흐름이다.

박주민 의원은 22일 국회에서 기자회견을 열고 김건희 여사의 주가조작 의혹에 연루된 도이치모터스가 후원한 골프대회에 정 전 구청장이 참석한 점을 거론하면서 “더티 핸드(더러운 손)를 잡아준 것”이라고 주장했다. 전현희 의원은 정 전 구청장이 치적으로 꼽는 ‘성동형 공공버스’(성공버스)를 겨냥해 “전형적인 선심성 예산 낭비 사업”이라고 비판했다. 이에 정 전 구청장 측은 “국민의힘이 제기한 도이치모터스 후원을 정략적으로 끌어들이는 모습은 이 대통령과 성남FC 후원을 엮었던 국민의힘 행태의 데자뷔”라며 “골프 행사 협찬은 성동구체육회가 받았고 정 전 구청장은 내빈으로 참여했을 뿐 무관하다”고 해명했다.

더불어민주당 경기도지사 후보 선출을 위한 본경선에 진출한 한준호·추미애·김동연 후보.
더불어민주당 경기도지사 후보 선출을 위한 본경선에 진출한 한준호·추미애·김동연 후보.
경기도지사 경선에선 대표적인 친명계인 한준호 의원이 21일 중대범죄수사청(중수청)법 본회의 표결에 불참한 것을 두고 공세가 이어졌다. 구주류 지지층이 모인 딴지일보에서 “뻔뻔함의 극치”라며 비판을 쏟아내자 한 의원은 결국 “불찰”이라며 사과했다.한 의원은 ‘공소 취소 거래설’을 제기한 유튜버 김어준 씨의 책임론을 주장해온 바 있다. 이날 발표된 경기도지사 예비경선은 한준호 추미애 의원과 김동연 현 지사 등 3명이 통과해 다음 달 5~7일 본경선을 치른다.

이 대통령의 정치적 고향인 경기 성남시장 공천에선 친명 주자 간 갈등이 불거졌다. 이 대통령 측근 그룹 ‘7인회’ 출신이자 대통령정무비서관을 지낸 김병욱 후보가 단수 공천되자 경기·성남 라인인 민주당 김지호 대변인이 김 후보 장남의 아파트 구입 자금 출처 검증을 요구한 것. 김 대변인은 기자회견에서 “김 후보 장남은 30세에 미국 유학을 앞두고 서울 강남 아파트를 매입하기 위해 김 후보 부부와 은행으로부터 17억 원 가량을 빌리고 나머지 매입 비용과 부동산 취득세 등 12억 원을 부담했다”고 주장했다. 김 후보는 “차액 12억 원은 아들 부부가 2021년 1월 혼전 공동 전세금 7억5000만 원에서 증식된 금액”이라고 해명했다.

#민주당#경선#네거티브
조동주 기자 djc@donga.com
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