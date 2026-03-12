‘용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에’ 분양

최근 주택시장에서 골프장 조망을 갖춘 단지 희소성이 부각되고 있다. 도심 내 골프장은 대규모 부지와 용도 제한으로 신규 공급이 제한적인 만큼, 조망권을 확보한 단지가 차별화된 주거 가치로 평가받고 있기 때문이다.
골프장은 체계적으로 관리된 조경과 계절마다 달라지는 자연 풍광을 갖춘 데다 넓은 페어웨이로 인해 탁 트인 개방감을 제공한다. 특히 공원이나 수변과 달리 추가 개발 가능성이 낮아 장기적으로 안정적인 조망권을 유지할 수 있다는 점도 장점으로 꼽힌다.
이러한 가운데 라온건설은 ‘용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에’를 이달 분양할 예정이다. 단지가 명문 태광CC와 인접해 일부 가구에서 골프장 경관을 조망할 수 있다는 게 사업자 측 설명이다.
단지 앞에는 용인 영덕지구 문화공원이 조성될 예정이다. 신갈공원, 신대호수 등 녹지 환경도 가깝다.
용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에는 경기 용인시 기흥구 영덕동 일대에 지하 2층~지상 7층, 7개 동, 전용면적 84~119㎡, 총 238가구 규모로 조성된다. 일부 가구에는 테라스와 알파룸이 설계되며 가변형 벽체를 적용해 공간 활용도를 높였다. 최상층 거실에는 최대 3.5m 층고가 적용된다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0