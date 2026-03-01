李 대통령, 3박4일 싱가포르-필리핀 순방…AI·원전 협력 논의 [청계천 옆 사진관]

  • 동아일보

싱가포르·필리핀 국빈 방문에 나서는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 1일 오전 경기 성남시 서울공항에서 출국에 앞서 환송객들에게 손을 흔들고 있다. 송은석 기자 silverstone@donga.com
이재명 대통령이 1일 싱가포르와 필리핀 국빈 방문을 위해 3박 4일간의 순방길에 오른다.

이 대통령은 인공지능(AI), 원자력 발전, 방위산업 등 고부가가치 산업을 중심으로 아세안 국가들과의 협력 지평을 넓히는 데 주력할 방침이다.
싱가포르·필리핀 국빈 방문에 나서는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 1일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 송은석 기자 silverstone@donga.com
싱가포르·필리핀 국빈 방문에 나서는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 1일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승에 앞서 환송객들과 인사를 하고 있다. 송은석 기자 silverstone@donga.com
이 대통령은 싱가포르를 방문해 로렌스 웡 총리와 정상회담을 갖고 첨단 산업 협력을 논의한다. 타르만 샨무가라트남 대통령과의 면담 및 국빈 만찬도 예정되어 있다.

양국은 기존의 통상·투자 중심 관계를 넘어 AI 및 원전 등 차세대 유망 분야로 협력 범위를 확대하는 방안을 폭넓게 다룰 전망이다. 청와대는 이번 방문을 계기로 양국 간 경제 파트너십이 한 단계 격상될 것으로 기대하고 있다.

이어 이 대통령은 3일부터 이틀간 필리핀 마닐라를 찾는다. 페르디난드 마르코스 주니어 대통령과 정상회담을 갖고 비즈니스 포럼에 참석해 ‘경제 외교’ 행보를 이어갈 예정이다.
싱가포르·필리핀 국빈 방문에 나서는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 1일 오전 경기 성남시 서울공항에서 출국에 앞서 환송객들에게 인사를 하고 있다. 송은석 기자 silverstone@donga.com
필리핀은 6·25 전쟁 당시 아시아 국가 중 최대 규모의 병력을 파견한 전통적 우방이다. 특히 정상회담이 열리는 3일은 양국 수교 77주년을 맞는 날이다.
#이재명#싱가포르#필리핀#아세안#인공지능#원자력 발전#한-필리핀 수교#경제 외교#정상회담#방위산업
송은석 기자 silverstone@donga.com
