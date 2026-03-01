곽노정 SK하이닉스 사장 “자부심 갖되 자만하지 말자”

고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 첨단 고성능 제품 분야 기술력으로 SK하이닉스가 주가가 연일 고공행진을 거듭하는 상황에서 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 구성원들에게 “성과에 도취하지 말고, 위기의식을 갖자”고 말했다.
SK하이닉스는 지난해 매출 97조1467억 원, 영업이익 47조263억 원을 기록했다. 이러한 실적 흐름은 단기 사이클이 아니라 구조적인 국면으로 2028년까지 이어질 것이라는 전망이 나온다. 현대차증권은 2월 27일 발표한 보고서에서 “SK하이닉스가 인공지능(AI) 서버용 메모리 반도체 초과 성장의 최대 수혜 기업이 될 것”이라며 “AI 패권 전쟁과 범용 반도체 공급 부족에 따른 실적 개선이 2028년까지 이어질 것”이라고 예상했다.
그러나 곽 사장은 샴페인 터뜨리기를 경계했다. 그는 2월 23일 SK하이닉스 이천캠퍼스에서 열린 ‘함께하는 더(THE) 소통행사’ 자리에서 “SK하이닉스의 실적은 우리 노력과 AI 강세가 맞물린 결과”라며 “자부심을 갖되 자만심은 갖지 말자”고 당부했다.
SK하이닉스는 분기마다 최고경영자(CEO)가 직원들 이야기를 듣고 경영 현안에 대해 설명하는 자리를 마련한다. 이날 행사에는 곽 사장을 비롯해 안현 개발총괄 사장, 차선용 미래기술연구원장 사장 등이 참석했다.
댓글 0