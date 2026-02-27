홈캐스트, AI 정신 건강 분석 부스 ‘마인드스테이션’ 추진

반도체 유통·셋톱박스 제조 기업 홈캐스트가 인공지능(AI)을 활용해 정신 건강 상태를 분석하는 ‘AI 멘탈케어’ 사업에 뛰어든다. 회사는 병원과 협업해 평가 체계를 고도화하고 글로벌 의료 네트워크와 연계해 해외 진출을 추진한다.
홈캐스트는 27일 기존 반도체 사업에서 쌓은 하드웨어 제조 역량과 공급망 관리 경험을 바탕으로 AI 멘탈케어 부스 ‘마인드스테이션(가칭)’ 사업을 추진한다고 밝혔다. 마인드스테이션은 사용자의 음성·발화 내용·영상 정보 등을 분석하는 시스템이다. 사용자 프라이버시를 고려해 1명이 들어갈 수 있는 폐쇄형 독립 부스로 설계했다.
부스에서는 표정(감정) 및 음성 신호 기반 스트레스 분석, 심박 변이도(HRV) 기반 상태 분석 등이 이뤄진다. 분석 결과에 따라 맞춤형 콘텐츠가 제공되고, 필요하면 의료기관 상담·검사로 연계하는 기능도 단계적으로 확대한다. 회사 관계자는 “서울대병원 등 전문 의료진과의 협업을 통해 검증된 평가 체계를 검증했다”며 “AI 윤리 지침을 준수하는 등 민감한 의료·개인정보 보호를 위한 보안 체계를 강화했다”고 했다.
회사는 서비스 신뢰도를 높이기 위해 의료진과 협업도 추진한다. 현재 국내외 의료 네트워크를 보유한 병원그룹과의 전략적 제휴도 논의 중이다. 마인드스테이션은 병원, 건강 검진센터, 기업, 공공기관 등에서 활용될 전망이다.
회사는 부스 판매·임대와 함께 월 구독형 AI 분석 서비스(SaaS)도 추진한다. 이와 별도로 기업용 AI 에이전트 플랫폼 사업도 진출할 계획이다. 고객 상담, 사내 반복 업무 자동화, 데이터 분석 등을 수행하는 AI 기능을 코딩 없이(노코드) 구성·운영할 수 있도록 지원하는 형태다. 기업 고객은 초기 구축 비용과 월 구독료를 내고, 추가 기능을 선택하면 별도 과금이 적용되는 방식으로 운영될 예정이다. 홈캐스트 관계자는 “ 기존 반도체 사업의 현금흐름을 바탕으로 AI 사업을 신규 성장축으로 키우겠다”며 “구독형 모델을 통해 사업을 확장하고 주주가치를 극대화하겠다”고 했다.