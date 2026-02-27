노무법인 에이치-한국방송영상제작사협회, ‘일터혁신 상생컨설팅’ MOU

노무법인 에이치는 지난 26일 사단법인 한국방송영상제작사협회와 ‘일터혁신 상생컨설팅’ 사업의 추진과 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.
일터혁신 상생컨설팅은 고용노동부가 주관하고 노사발전재단이 총괄하는 정부 지원 사업이다. 근로 시간과 임금 체계, 근로자 참여 및 협력 등 10개 분야의 21개 개선과제로 구성된다. 맞춤형 컨설팅을 통해 기업의 생산성과 근로환경을 함께 개선하는 것이 목표다. 서비스 내용 및 수준 등에 따라 자문, 전문, 심화컨설팅 등으로 연계된다.
양 기관은 이번 협약을 통해 ▲방송영상제작산업 기업의 일터혁신 상생컨설팅 참여 확대 ▲컨설팅 참여 기업의 안정적 제도 실행 및 정착 지원 ▲방송영상제작산업 특성에 부합하는 근로환경 개선 방안 발굴 등의 분야에서 상호 협력할 계획이다.
노무법인 에이치는 컨설팅 수행기관으로서 제작 현장의 특수성을 반영한 노무 진단을 실시하고, 근로시간 및 임금체계 등 주요 개선 과제에 대해 실행 중심의 전문적 솔루션을 제시할 예정이다.
정현주 노무법인 에이치 대표는 “최근 근로시간 단축에 대한 논의 등 근로환경 변화가 빠르게 진행되고 있는 만큼 협회와의 긴밀한 협력을 통해 방송영상제작 분야 기업들이 지속 가능한 근로환경을 구축하고 경쟁력을 높이는 데 기여하겠다”고 말했다.
이한규 기자 hanq@donga.com
