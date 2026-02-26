이강인 교체 출전 PSG, 모나코 꺾고 UCL 16강 안착

레알 비니시우스, ‘인종차별 논란’ 속 결승골
파리 생제르맹(PSG)이 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 16강에 진출하며 2연패 도전을 이어가게 됐다.
PSG는 26일 프랑스 파리 파르크 데 프랭스에서 열린 대회 녹아웃 라운드 플레이오프 2차전 안방 경기에서 AS모나코와 2-2로 비겼다.
18일 1차전에서 3-2로 승리했던 PSG는 합산 스코어 5-4로 16강 티켓을 거머쥐었다.
벤치에서 출발한 이강인은 팀이 2-1로 앞선 후반 24분 교체 투입됐다. 이강인은 공격포인트 작성엔 실패했으나 패스 성공률 96%(24개 중 23개)를 기록하며 중원에서 ‘윤활유’ 역할을 수행했다.
전반 45분 선제골을 내준 PSG는 후반 13분 모나코 공격수 마마두 쿨리발리(프랑스)가 경고 누적으로 퇴장당하며 분위기 반전의 기회를 잡았다.
수적 우세 속에서 마르키뉴스(브라질)와 흐비차 크바라츠헬리아(조지아)가 나란히 골을 터뜨렸다.
모나코는 후반 추가시간 조던 테제(네덜란드)가 만회 골을 넣었으나 추가 득점에는 실패했다.
같은 날 레알 마드리드(스페인)는 벤피카(포르투갈)를 2-1로 물리치고 1, 2차전 합산 스코어 3-1로 16강 진출권을 획득했다.
1차전에서 댄스 세리머니를 펼쳤다가 벤피카의 잔루카 프레스티아니(아르헨티나)로부터 인종차별적 모욕을 당한 비니시우스 주니오르(브라질)는 이날도 결승 골을 넣고 코너 플래그 쪽으로 달려가 보란 듯 복수의 댄스를 췄다.
한편 UEFA는 실제 인종차별이 있었는지를 조사 중이며 프레스티아니는 1경기 출전 정지 처분을 받아 2차전에 뛰지 못했다.
한종호 기자 hjh@donga.com
