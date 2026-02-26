팝페라 임형주, 대법원 중앙홀에서 ‘공감콘서트’ 개최

팝페라 테너 임형주가 27일 오후 6시 서울 서초구 대법원 중앙홀에서 초청 독창회 ‘임형주 교수와 함께하는 공감 콘서트’를 개최한다.

이번 공연은 대법관, 법원행정처 관계자, 법조인 가족들이 문화를 가까이 즐길 수 있도록 ‘찾아가는 음악회’ 형식으로 마련됐다. 임형주는 이번 공연에서 피아니스트 조영훈 반주로 대표곡 ‘천 개의 바람이 되어’를 비롯해 클래식, 팝, 뮤지컬 등 시대와 세대를 아우르는 팝페라 무대를 펼친다.

한편 지난해 임형주가 초대 이사장에 선임된 용산문화재단은 다음 달 3일 출범식을 갖고 본격적인 활동에 들어간다.


이진구 기자 sys1201@donga.com
