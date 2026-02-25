본문으로 바로가기
한국디벨로퍼협회 제7대 회장 취임
동아경제
입력
2026-02-25 15:00
2026년 2월 25일 15시 00분
정진수 기자
김한모 HM그룹 회장이 한국디벨로퍼협회 제7대 회장에 취임했다. 임기 내 부동산 개발공제조합 설립을 추진해 개발사업 금융 리스크를 줄이고 회원사의 자금 조달 기반을 강화하겠다는 구상이다.
한국디벨로퍼협회는 25일 제18회 정기총회에서 김 회장을 제7대 회장으로 추대했다고 밝혔다.
김 회장은 “대내외 어려운 환경 속에서 협회는 회원사들이 힘들 때 언제든 기댈 수 있는 든든한 버팀목이 돼야 한다”며 “가장 낮은 곳에서 회원들의 목소리를 듣고 가장 앞에서 위기를 헤쳐 나가겠다”고 말했다.
또 임기 내 부동산 개발공제조합 설립도 추진한다는 게 그의 구상이다. 개발사업 실적 확인제 도입과 회원사의 글로벌 시장 진출 지원도 추진 과제로 제시했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
