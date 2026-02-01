“모든 것 다 던졌다” 피겨쇼트 6위 차준환, 메달 시동

[26 밀라노 겨울올림픽]
‘쿼드러플 살코’ 완벽하게 수행… 車 “점수 아쉬웠지만 최선 다해”
경기 마친후 주먹 쥐고 세리머니… 프리스케이팅 마지막 조에 합류
“한 점의 후회도 없을 만큼 (경기장에서) 모든 것을 쏟고 나왔다.”
‘피겨 프린스’ 차준환(25)은 11일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 쇼트프로그램을 마친 뒤 이렇게 말했다.
차준환은 기술점수 50.08점, 예술점수 42.64점으로 합계 92.72점을 받아 29명 중 6위에 자리했다. 이번 시즌 자신의 쇼트프로그램 최고점을 올림픽에서 작성한 차준환은 프리스케이팅을 메달 획득이 유력한 상위권 선수들로 구성되는 마지막 조에서 경쟁하게 됐다. 프리스케이팅은 14일 같은 장소에서 열린다.
첫 점프 과제인 쿼드러플(4회전) 살코를 완벽하게 성공한 차준환은 전체적으로 큰 흔들림 없이 쇼트프로그램 연기를 마쳤다. 하지만 트리플 악셀(3회전 반)에서 회전수를 완벽하게 채우지 못했다는 판정이 나오면서 감점을 받은 게 아쉬웠다. 차준환은 “점수만 놓고 보면 아쉬움이 있다. 그래도 그 아쉬움마저 떨칠 수 있을 만큼 최선을 다했다고 생각한다”고 말했다.
차준환은 이번 시즌 내내 발에 맞는 부츠를 찾지 못해 마음고생을 했다. 부츠가 발목을 완벽히 고정해 주지 못하면 점프 후 부드러운 착지가 어렵고 부상 위험성도 커진다. 이날 연기를 마친 뒤 이례적으로 주먹을 흔드는 세리머니를 한 차준환은 “(부츠 문제로) 힘들었던 시간을 버텨낸 끝에 (쇼트프로그램에서) 좋은 연기를 했다는 게 너무 기뻤다”고 말했다.
차준환에겐 이번이 선수 인생의 세 번째 올림픽이다. 2018 평창 대회에서 15위에 자리했던 차준환은 2022 베이징 대회 때는 역대 한국 남자 싱글 올림픽 최고 성적인 5위를 기록했다. 평창 대회를 마치고 “엄마와 아빠가 보고 싶다”고 했던 17세 소년은 어느덧 한국 피겨 대표팀의 맏형이 됐다. 이번 올림픽 개막식 때는 한국 선수단의 기수도 맡았다. 한국 남자 싱글 최초의 올림픽 메달 획득이라는 새 역사에 도전하는 차준환은 “운동선수로서 결과도 중요하지만 내가 최선을 다했을 때 얻을 수 있는 성취감도 중요하다”면서 “올림픽의 모든 순간을 즐기다 보면 그에 따른 성취도 따라올 것 같다”고 말했다.
남자 싱글 쇼트프로그램 1위는 ‘쿼드의 신’ 일리야 말리닌(22·미국)이 차지했다. 쿼드러플 플립을 비롯해 모든 점프에서 가산점을 챙긴 말리닌은 기술점수와 예술점수를 합쳐 108.16점을 받았다. 일본의 가기야마 유마(23·103.07점)와 프랑스의 아당 샤오잉파(25·102.55점)가 각각 2, 3위에 자리했다.
